La dura lesión que sufrió Camilo Mayada en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado, por la que se perderá el resto del Torneo Clausura

El futbolista Camilo Mayada sufrió una dura lesión en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado de este lunes, que culminó con victoria 3-2 para el tricolor , y se perderá los cuatro partidos que le quedan al Torneo Clausura .

El exjugador de Peñarol ingresó a los 68 minutos del encuentro en lugar de Santiago Cartagena , cuando el partido estaba 1-0 a favor del tricolor. Sin embargo, en una de las últimas jugadas del partido el lateral recibió un pisotón de Sebastián Coates en su pie derecho que lo dejó sentido.

A los 93 minutos, mientras corría detrás de Maximiliano Silvera, Mayada levantó las manos y se retiró solo del campo de juego . Los médicos del club lo asistieron mientras se daban las últimas jugadas del partido, y tras el final el carrito médico lo ayudó a retirarse .

Este martes por la mañana, horas después del encuentro, Deportivo Maldonado informó en un comunicado publicado en sus redes que Mayada sufrió una "fractura no desplazada" de la "falange proximal" del "cuarto dedo derecho".

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"Se comienza a trabajar a la brevedad sobre el proceso de recuperación", detalló el club de Maldonado en su mensaje.

De acuerdo a distintas páginas especializadas, la recuperación del hueso para este tipo de casos lleva entre tres y cinco semanas, mientras que la rehabilitación completa tarda entre unas seis y ocho semanas.

Con estos tiempos, Mayada no estará disponible para los cuatro partidos que le quedan al Depor por el Torneo Clausura, en el que hoy está quinto con 18 puntos, a seis del puntero Liverpool.

Su baja también es importante en la pelea por la punta de la Tabla Anual. A pesar de la derrota el club de Maldonado se mantuvo segundo con 59 puntos, a cuatro de Peñarol, que también perdió este fin de semana.