La OMM advierte por El Niño "colosal" que podría alcanzar una intensidad "sin precedentes" a finales de 2026

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes a finales de 2026 y pidió una respuesta internacional anticipada para reducir sus consecuencias humanitarias.

El organismo prevé que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico se ubiquen 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre y enero , un nivel que, según su secretaria general, Celeste Saulo, superaría los registros anteriores.

“Hoy lanzamos un llamamiento conjunto para que se adopten medidas tempranas, urgentes y coordinadas (…) No podemos evitar El Niño, pero podemos evitar muchas de sus consecuencias humanas más graves”, declaró Saulo ante la prensa en Ginebra, según consignó AFP en un informe publicado por Metsul.

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El llamado fue realizado junto con el jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher , quien alertó sobre los efectos del fenómeno en las temperaturas y los patrones de lluvia de buena parte del planeta.

El Niño podría superar los registros de intensidad

Según Saulo, el episodio actual “podría alcanzar una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de monitoreo”.

“Alcanzará su máxima intensidad a finales de 2026, pero sus repercusiones se sentirán mucho después de esa fecha”, advirtió.

El Niño se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental, que altera los vientos, la presión atmosférica y las precipitaciones a escala mundial.

La proyección de una anomalía de 3,8 °C encendió las alertas del organismo. “Nunca habíamos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios particularmente intensos de El Niño, observamos valores cercanos a 3, lo que tuvo repercusiones muy significativas a escala global”, explicó Saulo.

En este caso, agregó, “estamos superando los límites de nuestros registros y estadísticas habituales”.

La ONU advierte por sequías, inundaciones y consecuencias humanitarias

Fletcher señaló que América Latina, África Oriental y Meridional, Asia y el Pacífico se encuentran entre las regiones expuestas a los efectos del fenómeno.

“Este episodio de El Niño es un fenómeno colosal. Es una fuerza verdaderamente destructiva (…) que afectará gravemente a América Latina, África Oriental y Meridional, Asia y la región del Pacífico”, afirmó.

El jerarca advirtió sobre posibles consecuencias humanitarias “considerables” y sostuvo que el impacto podría profundizar situaciones de vulnerabilidad.

“Esto provocará crisis económicas (…) y avivará aún más los conflictos, los desplazamientos de población y las migraciones”, afirmó. Por eso, reclamó “una movilización total y una respuesta coordinada a escala internacional”.

La ONU anunció la movilización de más de US$ 50 millones a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para asistir a 11 de los países más expuestos, entre ellos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

Fletcher también instó a los países, los bancos de desarrollo y las instituciones financieras a liberar recursos “antes de que se produzcan los daños, no después”.

“Somalia, Etiopía y Kenia necesitan recursos y suministros antes de la llegada de las fuertes lluvias; el sur de África necesita semillas y ganado antes de que finalicen los períodos de siembra y preparación agrícola; Centroamérica necesita asistencia inmediata para preservar los medios de subsistencia, mientras que Asia y el Pacífico deben prepararse para afrontar sequías, inundaciones y ciclones”, sostuvo.

Los efectos de El Niño varían según la región

La OMM señaló que este episodio se suma al cambio climático provocado por las actividades humanas, que ya intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

Sin embargo, aclaró que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de sus consecuencias en cada país o región. Sus efectos también dependen de otros factores climáticos, entre ellos las condiciones de los océanos Índico y Atlántico.