MGAP declaró un "estado de alerta institucional" por impactos esperados del fenómeno El Niño

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió declarar el "estado de alerta institucional ", considerando los impactos esperados por el fenómeno climático El Niño , que está previso se vaya expresando con más intensidad en el resto de este año y el primer tramo de 2027.

Dicha Secretaría de Estado informó que se mantiene en sesión permanente el grupo interinstitucional de monitoreo que viene trabajando en el plan de contingencia y en herramientas financieras de apoyo a productores.

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, declaró el estado de "Alerta Institucional", que alcanza a gestiones del ministerio y para toda la institucionalidad agropecuaria, con foco en el fenómeno El Niño de 2026-2027.

Arrancaron pagos no reembolsables a granjeros afectados por el temporal del 18 de julio

La medida tiene como marco la declaración de Alerta Institucional de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos del 12 de agosto y las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que anticipan un evento de intensidad fuerte o muy fuerte.

La resolución declara en sesión permanente al grupo de trabajo interinstitucional de monitoreo y gestión de la emergencia agroclimática, que funciona desde fines de 2025.

Está integrado por todas las unidades ejecutoras y oficinas del MGAP, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y los institutos agropecuarios.

El grupo de trabajo será coordinado por el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, se indicó.

El dato

Esta semana comenzaron las notificaciones y pagos a productores que tuvieron daños durante el temporal del 18 de julio, principalmente en Salto, una de las primeras expresiones adversas de El Niño en el territorio nacional. Hay una primera etapa de asistencia que prevé otorgar a cada uno de los granjeros US$ 12.000 (monto no reembolsable y de libre disponibilidad).

Los objetivos de la decisión

Entre otros objetivos, la resolución busca facilitar la coordinación centralizada con el gobierno nacional, las intendencias, los Comités Departamentales de Emergencias y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales para apoyar el Sistema de Alerta Temprana, elaborar e implementar un plan de contingencia para responder con mayor agilidad, así como proponer y promover herramientas financieras de apoyo a productores y organizaciones rurales.

Fratti señaló: "Conscientes de lo que significa para quienes producen enfrentar eventos climáticos extremos, tal como hicimos desde fines del año pasado en un escenario antagónico de sequía, ponemos todos nuestros equipos a trabajar de forma coordinada para anticiparnos y acompañar a los productores con medidas y acciones concretas para sortear de la mejor manera lo que pueda venir”.

La resolución del MGAP