Arrancaron pagos no reembolsables a granjeros afectados por el temporal del 18 de julio

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que esta semana comenzaron las notificaciones y pagos a productores que tuvieron daños durante el temporal que hubo el 18 de julio , principalmente en Salto, con una primera etapa de asistencia que prevé otorgar a cada uno de los granjeros US$ 12.000.

Tras el relevamiento y la evaluación de las pérdidas generadas por la turbonada, el MGAP definió una asistencia destinada a 306 productores, por un monto total de $ 178.499.076, financiado a través del Fondo de Fomento de la Granja (FFG).

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El monto considerando en esta instancia inicial, US$ 12.000 por productor, es un apoyo no reembolsable calculado en función de los daños registrados.

Los recursos son de libre disponibilidad y no requieren rendición de gastos, lo que permite a los beneficiarios atender sus necesidades inmediatas, priorizando lo que consideren más relevante con base en las realidades de sus sistemas productivos.

Fuentes del sector granjero en Salto, consultadas este viernes por El Observador, destacaron que si bien la ejecución de los pagos demoró más de lo esperado -por obstáculos burocráticos argumentaron-, lo importante es que la asistencia comenzó, que si es suficiente o no para dejar atrás el problema dependerá de la realidad de cada unidad de producción y que hoy el mayor motivo de preocupación tiene como base los pronósticos de mal tiempo a corto y mediano plazo.

Segunda etapa de la asistencia del MGAP

Para quienes las pérdidas superen ese monto, se prevé una segunda etapa de asistencia complementaria, también no reembolsable, que podrá alcanzar un máximo de US$ 40.000 por unidad productiva.

Esta modalidad, se puntualizó desde el MGAP, estará vinculada a la reconstrucción de infraestructura y exigirá la justificación de las inversiones mediante la documentación correspondiente y la contratación de seguros.

Esta segunda etapa comenzaría en noviembre, se proyectó.

Para facilitar el acceso a los recursos de quienes no dispongan del capital necesario para iniciar las obras, se habilitará una línea de microfinanzas.

A través de este mecanismo, podrán obtener un préstamo para realizar las inversiones y, una vez presentada la documentación y las pólizas exigidas, el FFG cancelará el crédito.

Productor por productor

Desde el martes, los productores de Salto están siendo convocados individualmente, siguiendo el orden establecido en la resolución correspondiente.

Para completar el trámite se presentan en la Oficina Departamental del MGAP con una copia de su cédula de identidad vigente y el formulario original de acreditación de cuenta bancaria, debidamente completado y firmado.

La cuenta debe estar a nombre de quién realizó el registro de daños o contar con su autorización expresa para recibir la transferencia.

Para evitar errores en los desembolsos, se recomienda presentar una constancia bancaria de titularidad o exhibir los datos de la cuenta desde la aplicación del banco.

Completadas las notificaciones en Salto, posteriormente, se avanzará con las notificaciones correspondientes a los departamentos de Artigas y Cerro Largo, donde también habrá asistencias.

Emergencia Granjera

La Emergencia Granjera fue declarada el 21 de julio, tres días después de la turbonada que provocó importantes daños en establecimientos productivos de Salto y, de manera localizada, en Paysandú, Cerro Largo y Artigas.

Como se indicó, el esquema combina una primera transferencia de libre disponibilidad con una segunda instancia orientada a la recuperación de infraestructura productiva, mediante inversiones documentadas y aseguradas.

El objetivo es atender tanto las consecuencias inmediatas del temporal como las necesidades de reconstrucción de los establecimientos afectados.