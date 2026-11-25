Módulo Bosque Plantado es el nombre de una nueva herramienta digital , presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), que permitirá modernizar la gestión de los trámites en la forestación , simplificar procedimientos y fortalecer la trazabilidad de las actividades .

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Según se explicó durante el acto de presentación, el Módulo Bosque Plantado del Sistema Nacional de Información de Bosques es una plataforma que permitirá centralizar trámites, optimizar tiempos administrativos y fortalecer la trazabilidad ambiental de la producción forestal en todo el país.

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Con base en datos actualizados por la Dirección General Forestal (DGF) del MGAP, en el último ejercicio anual concluido Uruguay registró 1.198.207 hectáreas de bosques plantados. Durante ese año, las exportaciones forestales alcanzaron los US$ 2.754 millones, lo que representó el 20,4% de las ventas de bienes del país al exterior. La actividad generó, en promedio, más de 18.000 puestos de trabajo directos.

Lanzamiento del Módulo Bosque Plantado. Manuel Tort / Presidencia de la República

Incorporación de proyectos de forestación a la plataforma

Se prevé incorporar más de 5.000 proyectos a la plataforma, informó el ministro Alfredo Fratti, durante la presentación.

De esta forma, se optimizará los tiempos de gestión y se aportará mayor transparencia a los procedimientos.

Fratti señaló que el sistema es un ejemplo de la “acumulación positiva” que registra el país, al tratarse de un proyecto iniciado en la administración anterior y continuado en la actual.

Asimismo, vinculó este avance con el proceso de modernización de la cartera y recordó que la declaración jurada agropecuaria se realiza en formato digital en un 80%.

Lanzamiento del Módulo Bosque Plantado. Manuel Tort / Presidencia de la República

El director general Forestal, Gastón Martínez, explicó que los productores y las empresas podrán presentar y gestionar sus proyectos a través de una única plataforma.

El módulo permitirá destinar mayor tiempo al análisis y el acompañamiento, reforzar la trazabilidad y tomar mejores decisiones.

Lanzamiento del Módulo Bosque Plantado. Manuel Tort / Presidencia de la República

Estándares internacionales y cooperación

El director ejecutivo de la AUCI, Martín Clavijo, dijo que el sistema permitirá responder a los requerimientos de la Unión Europea (UE) para lograr cadenas de suministro más transparentes, sostenibles y trazables, además de cumplir con los estándares más exigentes en deforestación y degradación forestal.

En ese sentido, subrayó que la cooperación internacional no solo aporta recursos financieros y tecnológicos, sino que fortalece las capacidades locales, promueve la articulación interinstitucional y favorece el intercambio de conocimientos.