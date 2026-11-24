Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) , en una instancia relacionada con el desarrollo del concurso "Trivia cooperativa entre vacaciones" , realizó recientemente la entrega del premio a la Escuela Rural N° 79, de Durazno, que resultó vencedora en la categoría centros educativos rurales .

Como informó El Observador hace algunas semanas, CAF había premiado ya a la Escuela Nº 6 de Villa Soriano como “Escuela embajadora del cooperativismo”, tras obtener ese centro educativo el primer puesto en la categoría urbana.

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Fundada el 9 de abril de 1984, es la única federación que nuclea a cooperativas agrarias en Uruguay. Representa los intereses de cooperativas distribuidas en todo el territorio, que cuentan con más de 10.000 productores asociados, de los cuales más del 80% integran la agricultura familiar. Desarrollan actividades en diferentes cadenas globales de valor, agroalimentarias y agroindustriales, abarcando los rubros lácteos, carne (vacuna y ovina), lana, granos (soja, trigo, cebada, etcétera), frutas y verduras, vinos, flores, miel y semillas, entre otros productos. Las socias de CAF tienen una importante gravitación en la economía del país y contribuyen al desarrollo local atendiendo aspectos sociales y ambientales. Son los principales abastecedores de insumos para los productores y les brindan diferentes servicios, como comercialización, asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.

Los protagonistas: Alfonso, Lucas y Valeria

Según se informó desde CAF, Alfonso y Lucas son dos hermanos que viven cerca de la escuela que lleva el nombre de su bisabuelo, Adalberto de Freitas Modernel, ubicada sobre la exruta 6, en Paso del Gordo, zona rural agropecuaria en las inmediaciones del arroyo El Cordobés (límite entre los departamentos de Durazno y Cerro Largo).

Valeria Román, es su maestra y, destacó CAF, gran promotora de su participación en varios concursos, entre ellos la mencionada "Trivia cooperativa entre vacaciones", organizada a través de la plataforma educativa Cooperativito, dirigida a estudiantes de 4º, 5º y 6º año de escuelas públicas rurales y urbanas, y centros educativos privados de todo el país.

"Luego de mucho estudio alcanzaron el primer puesto en el ranking de la categoría rural, preparación que pudimos apreciar ni bien entramos a la escuela: carteleras, papelógrafos, representaciones del puzzle de Cooperativito y ¡hasta un juego de cartas con las preguntas de la trivia!", se indicó desde CAF.

"También elaboraron una obra y un podcast sobre cooperativismo que nos presentaron ese mismo día", se añadió.

En la actividad por CAF participaron Sofía y Eduardo Fossati, Laura Serena, Mauricio Calvo, Luis Frachia, Magela Lago y Paula Souza. También estuvieron Sergio Eiraldi y Leticia de Freitas, padres de los niños, y sus tíos y vecinos Uberlidno de Freitas e Hilda Rodríguez.

"Fue un gran placer conocer la escuela y su historia, además de probar las delicias de María Rodríguez, cocinera de la escuela, y la torta de Silvana Noble, exmaestra de la escuela. Nos fuimos, literalmente, con la panza llena y el corazón contento. ¡Muchas gracias Alfonso, Lucas y Valeria por participar!", concluyó CAF en su informe, remitido a El Observador.