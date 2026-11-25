La producción mundial de vino volverá a registrar una ligera caída en 2026 , confirmando la tendencia a la baja observada en los últimos años , debido a los fenómenos climáticos en Italia, Francia y Australia , estimó la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) .

La producción vitivinícola de este año, estimada entre 220 y 230 millones de hectolitros (Mhl), debería situarse cerca del nivel de 2025 (227 Mhl), según el balance anual de la OIV.

Tomando como referencia la estimación media de 225 Mhl, ello representa una caída del 7% con relación al promedio de los últimos cinco años.

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En 2024 se registró la producción más baja desde 1961, con 225,8 millones de hectolitros de vino.

En Europa, con una reducción del 6% con relación a su media quinquenal, Francia e Italia sufrieron los efectos de la sequía y las olas de calor, mientras que España y Portugal también se vieron afectados, aunque en menor medida que en el año 2025.

La tendencia descendente también se registró en Estados Unidos.

El hemisferio sur tampoco se libró, con una disminución del 3% en comparación con el promedio de los últimos cinco años.

Australia, Argentina, Chile y Nueva Zelanda registraron "vendimias modestas", que no pudieron ser compensadas por los mejores resultados obtenidos en Sudáfrica, e incluso en Brasil y Uruguay.

El caso uruguayo

En la vendimia uruguaya de 2026 hubo un crecimiento (+11%) en la cosecha anual de uvas, alcanzando los 93.169.918 kilos, en un área de 5.750 hectáreas de viñedos, con la participación de 750 empresas, con 600 viticultores y 150 bodegas, se informó a El Observador desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi).

Presiones climáticas sobre los rendimientos

"En términos generales, la producción mundial de vino refleja las presiones climáticas sobre los rendimientos, a las que se suma una contracción a largo plazo de las superficies cultivadas en varios de los principales países productores", entre ellos Francia, explicó la organización intergubernamental fundada hace 102 años.

Según la OIV, este retroceso también está influido por la decisión de algunos viticultores en un contexto de caída de la demanda.

Estas estimaciones se basan en datos proporcionados por 29 países que representan el 95% de la producción mundial. El 5% restante se calculó mediante extrapolaciones a partir de balances anteriores.

"El elemento más destacado de este año es, al igual que en los tres años anteriores, el impacto de los fenómenos climáticos", declaró a la AFP el director general de la OIV, John Barker.

"Hemos vivido cuatro años marcados por incidentes climáticos, con repercusiones distintas según los países. La tendencia general parece indicar que el cambio climático genera una mayor volatilidad en los volúmenes de producción", señaló, tanto en el hemisferio norte como en el sur.