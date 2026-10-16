Sinae recomienda preparar un bolso de emergencia por El Niño en Uruguay: qué elementos debe tener y cómo actuar ante evacuaciones

El Sistema Nacional de Emergencias ( Sinae ) recomendó a la población preparar un bolso de emergencia con elementos esenciales para afrontar inundaciones, evacuaciones y otras situaciones de riesgo , con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad durante las primeras 72 horas.

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El organismo destacó la importancia de que cada hogar tenga a mano documentación personal, artículos de primeros auxilios y otros elementos indispensables para responder rápidamente ante una emergencia.

La recomendación cobra especial importancia para las familias que viven en zonas inundables, donde contar con un bolso preparado puede facilitar una evacuación y evitar la pérdida de tiempo buscando objetos esenciales.

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"Prepararnos antes de que ocurra una emergencia nos permite actuar con mayor seguridad cuando se presenta", señaló el Sinae, que también recomendó establecer acuerdos previos con familiares, vecinos y personas de confianza.

¿Qué debe tener un bolso de emergencia según el Sinae?

El organismo recomienda que todos los hogares cuenten con un bolso que reúna los elementos básicos para enfrentar las primeras horas de una emergencia.

Entre los artículos indispensables se encuentran:

Botiquín de primeros auxilios : vendas, tijeras, gasas, analgésicos, termómetro y otros elementos básicos.

Documentación personal : originales o fotocopias de cédulas de identidad, pasaportes, carnés de salud, tarjetas de beneficiarios del Mides y otros documentos importantes.

Bolsa plástica hermética : para proteger la documentación de la humedad y el agua.

Lista de contactos de emergencia: números telefónicos de familiares, personas de confianza y servicios de emergencia locales.

Qué agregar al bolso si vivís en una zona inundable

Para los hogares ubicados en áreas con riesgo de inundación, el Sinae recomienda incorporar otros elementos que pueden resultar fundamentales ante una evacuación o interrupción de los servicios básicos.

Estos son:

Radio a pilas , para mantenerse informado.

Linterna a dínamo o pilas.

Pilas de repuesto.

Encendedor o fósforos.

Botellas con agua.

¿Qué llevar si tenés que evacuar tu casa por una inundación?

En caso de que sea necesario abandonar la vivienda, el Sinae aconseja completar el bolso de emergencia con artículos de uso cotidiano que permitan afrontar los primeros días fuera del hogar.

Entre ellos se encuentran:

Ropa: una muda básica para cada integrante de la familia.

Alimentos especiales: comida para bebés, ración para mascotas y otros productos de uso habitual.

Artículos de higiene personal: cepillo de dientes, toallitas húmedas, desodorante, pañales y productos de higiene menstrual.

Medicamentos: tratamientos habituales e indicaciones para su administración.

Llaves de la vivienda.

Juguetes o libros, especialmente para niños.

Bolsas plásticas.

Cargadores de celulares y otros dispositivos, además de baterías externas cuando sea posible.

El organismo destacó que estos elementos deben mantenerse accesibles y revisarse periódicamente para garantizar que estén disponibles y en condiciones de uso cuando sean necesarios.

Qué hacer ante una emergencia: las tres recomendaciones del Sinae

Además de preparar el bolso, el Sistema Nacional de Emergencias identificó tres acciones fundamentales para responder ante situaciones de riesgo.

Mantener la calma. El organismo explicó que actuar con tranquilidad permite tomar mejores decisiones y reducir la carga emocional de quienes se encuentran alrededor. También recomendó evitar maniobras para las que no se cuenta con capacitación.

Llamar al 911. Una única llamada es suficiente para comunicar lo ocurrido y activar la respuesta institucional. El Sinae pidió evitar comunicaciones innecesarias para no saturar las líneas de emergencia ni consumir la batería del celular.

Informarse por fuentes oficiales. Es importante seguir las instrucciones del personal de emergencia y evitar la difusión de rumores o información falsa, incompleta o exagerada.

Qué es el Acuerdo para Emergencias y cómo prepararlo

El Sinae también recomienda que las familias elaboren un Acuerdo para Emergencias, un plan que establece cómo actuar ante situaciones que obliguen a abandonar la vivienda o dificulten la comunicación entre sus integrantes.

Este acuerdo puede realizarse entre las personas que conviven en un hogar o, en el caso de quienes viven solos, con familiares, amigos o vecinos de confianza.

El plan debe contemplar:

Contactos: números de teléfono y direcciones de las personas involucradas.

Puntos de encuentro : dos lugares previamente definidos, uno cercano a la vivienda, dentro de un radio de 500 metros, y otro fuera del barrio.

Persona de referencia : alguien de confianza que viva fuera del barrio y pueda actuar como contacto si falla la comunicación.

Lugar seguro : identificar la habitación más segura de la vivienda.

Personas vulnerables : establecer medidas específicas para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas enfermas.

Identificación de menores : disponer de pulseras con el nombre del niño y el teléfono de un adulto responsable.

Mascotas: definir cómo serán trasladadas y dónde permanecerán durante una evacuación.

Tratamientos médicos: prever cómo mantener el suministro de medicamentos, oxígeno o equipos eléctricos necesarios para la salud.

El organismo enfatizó que estas decisiones deben tomarse con anticipación y ser conocidas por todas las personas involucradas. "Las emergencias no avisan, pero sí podemos anticiparnos", sostuvo el Sinae.

En ese sentido, recomendó revisar periódicamente tanto el bolso como el acuerdo familiar para asegurarse de que sigan siendo útiles. "El mejor momento para prepararnos es ahora: armemos el bolso, conversemos con nuestras personas de confianza y revisemos ambos cada tanto para que sigan siendo útiles", concluyó el organismo.