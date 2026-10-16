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El palo del Cacique Medina a la AFA por la inhabilitación de Marcos Rojo: "Nos boicoteamos entre nosotros"

El entrenador uruguayo Alexander Cacique Medina habló sobre el rechazo de Conmebol a la inscripción de Marcos Rojo luego del empate ante Flamengo

16 de octubre de 2026 9:07 hs
ESPN

El entrenador uruguayo Alexander Cacique Medina expuso toda su bronca y le lanzó un dardo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que la Conmebol le haya comunicado a Estudiantes de La Plata que no aceptaba la inscripción de Marcos Rojo para enfrentar a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, Medina en primera instancia analizó el encuentro, que terminó igualado sin goles en La Plata: "No es positivo porque no ganamos y queríamos ganar. Pero creo que el equipo lo hizo muy bien. Se jugó como quería Estudiantes. y lo que nos faltó para ganar es eficacia, hacer gol. Tuvimos las mejores posibilidades, ellos no nos generaron nada, Muslera no atajó. Y ahí estuvo la clave. Defensivamente estuvimos muy sólidos, pero en ataque nos faltó una cuota de pausa, sumar pases en campo rival; el rival fue muy físico, cortó mucho con faltas", expresó.

Ya pasando al tema de Marcos Rojo, Medina mencionó: "Se nos trastocó un poco por todo el tema de Rojo. Contábamos con él hasta las últimas horas y lamentablemente no pudo jugar, pero quiero destacar el partido de Ramiro (Funes Mori, quién lo reemplazó), porque jugó un partidazo".

Alexander Cacique Medina en el partido ante Flamengo por Copa Libertadores

Alexander Cacique Medina en el partido ante Flamengo por Copa Libertadores

Con respecto al rechazo por parte de la Conmebol al defensor con pasado en Boca Juniors y Racing Club, el entrenador retomó: "Me enteré cuando iba a salir a la concentración, que ya teníamos el plan del partido armado. Me llamó Marcos Angeleri para decirme que Rojo no iba a poder jugar hoy. Pasaron las horas, hubo alguna posibilidad de que pudieran habilitarlo, porque no entendíamos nosotros la interna, por qué no lo habilitaban. Y hasta ahora no lo entiendo mucho".

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"Tendrá que ver con el área jurídica. Te trastoca un poco la tranquilidad más que nada, porque venimos con la mentalidad de jugar una semifinal de Libertadores con todo armado y tener que esperar a si lo habilitan o no... es una incomodidad. Pero fácilmente les dijimos a los jugadores lo que estaba jugando y si no jugaba Rojo, jugaba Funes Mori, no había mucho misterio. Y es lo que terminó pasando", agregó Medina.

El palo de Cacique Medina a la AFA por el tema Rojo

A su vez, posteriormente profundizó en el tema y se refirió a "una cuestión que considera reiterativa". "A partir de los arbitrajes, de la habilitación de Marcos, no solo ahora, sino en el partido previo, con Central Córdoba. Ahí quería darle minutos y tuvimos que bajarlo del avión. Hay muchas situaciones que no están ayudando. Después decimos que queremos que los equipos argentinos puedan competir a nivel internacional... Somos el único equipo argentino compitiendo con tres brasileños, sabiendo el poder económico y político que tienen. Y nos boicoteamos entre nosotros. Pero que sirva para el futuro".

"Saco a Estudiantes. Si llega a las semifinales cualquier equipo, espero que tengamos la posibilidad de suspender algún partido del campeonato, que sea decretado por ley. Equipo argentino que llegue a semifinal, lo ayudamos con el calendario", agregó el uruguayo.

"Nosotros fuimos devastados con el calendario: final de Supercopa, Copa Argentina y así sucesivamente. Y perdimos jugadores, nos desgastamos. Ni que hablar el tema político de las habilitaciones. No tengo pruebas ni mucho menos, pero hay indicios de que si fuera otro club se hubiese actuado diferente. No tengo pruebas pero tampoco dudas", sentenció Medina.

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