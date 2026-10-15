El retorno del doble 9: Diego Aguirre busca potenciar la ofensiva de Peñarol con Matías Arezo y la jerarquía de Abel Hernández ante Liverpool

En la antesala de uno de los compromisos más trascendentales de la recta final del campeonato, Peñarol prepara un importante ajuste táctico en su esquema ofensivo. Según informó una fuente de la institución aurinegra a Referí, el director técnico Diego Aguirre ensayó durante las últimas sesiones de entrenamiento con una fórmula poco habitual desde el arranque bajo su conducción: la presencia simultánea de Matías Arezo y Abel Hernández en el frente de ataque.

El retorno del atacante pandense fue providencial para las aspiraciones del equipo. Tras perderse el encuentro ante Racing producto de un esguince de clavícula, Hernández regresó a las canchas el pasado fin de semana para vestirse nuevamente de héroe y sellar el gol del empate agónico ante Progreso.

Esta actuación decisiva se suma a su reciente antecedente contra Boston River, partido en el que también convirtió en la hora para sellar el triunfo por 2-1.

La capacidad goleadora y el peso de Abel Hernández impulsan a Diego Aguirre a renovar la apuesta táctica de Peñarol.

Peñarol negocia cambiar de cancha ante Juventud de Las Piedras mientras piensa en Liverpool por el Torneo Clausura

Las duras críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras la remontada de Real Madrid por Champions League: "Alguien debe decirle la verdad"

El contexto exige máxima contundencia. Enfrente estará Liverpool por la undécima fecha del Torneo Clausura, un rival directo en las aspiraciones por el título de la competencia.

Además, el carbonero necesita sumar de a tres unidades de manera imperiosa para mantener el liderazgo en la Tabla Anual, cuando restan únicamente cinco jornadas para la conclusión de la fase regular.

Aunque la propuesta del "doble 9" ha sido utilizada en cuentagotas por el entrenador de entrada, los antecedentes avalan su efectividad: en las oportunidades en que coincidieron en cancha, la presencia de dos referencias de área (Matías Arezo y Abel Hernández) le aportó mayor potencia, variantes de juego aéreo y desborde a Peñarol.

Aguirre busca capitalizar este momento dulce en las redes para dar un golpe de autoridad en el certamen porque tiene muy claro que los plazos se acortan.