Peñarol negocia cambiar de cancha ante Juventud de Las Piedras mientras piensa en Liverpool por el Torneo Clausura

Peñarol ya proyecta su camino en el tramo decisivo del Torneo Clausura. La dirigencia del club aurinegro se encuentra en tratativas con Juventud de Las Piedras para mudar la localía de la duodécima fecha del certamen al Estadio Centenario, evitando así disputar el encuentro en el Parque Artigas de la ciudad canaria, según revelaron fuentes institucionales al medio Referí.

Esta modificación logística depende de la agenda internacional y podría confirmarse si finalmente no se concreta la visita del Papa León XIV a Uruguay durante el mes de noviembre, tras la reciente intervención quirúrgica de pulmón a la que fue sometido el Santo Padre.

Mientras el consejo directivo de Peñarol resuelve las gestiones con Juventud de Las Piedras para la siguiente fecha del Torneo Clausura fuera del campo de juego, el plantel conducido por Diego Aguirre mantiene la concentración puesta en el plano deportivo.

El plantel entrena con máxima intensidad de cara al trascendental choque de este domingo a la hora 18.30 frente a Liverpool, que se disputará en el Parque Viera por la undécima jornada.

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El cruce representa una prueba clave en las aspiraciones del equipo: enfrenta a un oponente directo en la lucha por el título del Clausura y necesita sumar unidades de manera obligatoria para mantenerse firme en lo más alto de la Tabla Anual.

En un calendario apretado y sin margen de error, la institución busca asegurar tanto las mejores condiciones operativas como el rendimiento futbolístico para la recta final de la temporada.