La prensa inglesa cayó rendida por el nivel de Ronald Araujo en Liverpool y su primer gol en Champions League: "Era lo que todos habían estado esperando"

Ronald Araujo jugó un partido notable con Liverpool en la visita a LASK de Austria al que le ganaron 6-3 por la Champions League en la segunda fecha de la fase de series, y la prensa inglesa se volvió a rendir a sus pies por su muy buena actuación.

El uruguayo anotó su primer gol con su nueva camiseta y fue sustituido por el capitán Virgil van Dijk, cuando aún no habían recibido goles.

Un minuto después de su salida, llegó el descuento de los austríacos.

Ronald Araujo tuvo un partido compacto al que le sumó un lindo gol de cabeza para abrir el marcador con Liverpool ante LASK por Champions League.

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The Independent destacó el primer gol del zaguero de la selección uruguaya con Liverpool, logrado de cabeza tras un saque de esquina, aunque centró buena parte de su crónica en el triplete de Bradley Barcola.

Por su parte, Sky Sports puso en valor su estreno goleador y su aporte al equipo, en línea con los elogios que ya le había dedicado en un análisis anterior sobre su importancia para el equilibrio defensivo.

Ronald Araujo con Liverpool por la Premier League

En tanto, Daily Express puso el acento en su solidez defensiva y en el hecho de que el equipo no recibió goles durante los minutos que estuvo sobre el campo.

Mientras que Sports Illustrated (el suplemento deportivo de The New York Times) resaltó su superioridad física en el juego aéreo y la solvencia con la que afrontó sus tareas defensivas.

La BBC, subrayó el "imponente" cabezazo con el que Ronald Araujo marcó su primer gol con Liverpool y rompió el empate, además de valorar positivamente su actuación, en la que "cumplió con creces" y volvió a demostrar su nivel.

A su vez, This Is Anfield destacó "la enorme sonrisa" del uruguayo al celebrar su primer gol con Liverpool, señalando que "era lo que todos habían estado esperando".

El medio, único partidario de los que se tomaron en cuenta en esta nota, elogió la ejecución del remate, con un espectacular cabezazo en el aire tras un saque de esquina bien servido, y resaltó la solidez que formó junto a Jérémy Jacquet.

Además, subrayó que Ronald Araujo parece disfrutar "asumiendo el rol de líder y papel de veterano durante las rotaciones".