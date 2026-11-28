La selección sub 17 de fútbol de Uruguay enfrenta este lunes 30 de noviembre a la hora 9.30 de Uruguay a Croacia en el partido de dieciseisavos de final del Mundial que se disputa en Catar.

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El encuentro será el primero de la ronda de eliminación directa en la carrera por el título del torneo de FIFA.

En esta instancia se enfrentarán los 32 países que clasificaron. El Mundial sub 17 se jugó con 48 equipos (12 series de cuatro) y avanzaron primero y segundo de cada serie y los ocho mejores terceros.

Uruguay le ganó 3-2 a Arabia Saudia, a Haití 4-1 y perdió ante Francia 3-0 en el último partido y terminó tercero en su serie, tras igualar con seis puntos con los árabes y los franceses, pero su peor saldo de goles lo dejó en el tercer escalón.

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De todas formas fue el tercero con mejor puntaje, incluso en puntos superó o igualó a los 12 países que culminaron segundos.

En el ranking de acuerdo a la posición en el grupo, Uruguay quedó en el lugar 25 y se enfrenta al octavo mejor calificado.

Croacia ganó el Grupo F con siete puntos y un saldo de +11 goles. Estos fueron sus resultados en la serie: igualó 1-1 con Senegal, goleó 4-0 a Tayikistán y 7-0 a Cuba.

El partido de este lunes se jugará en el Aspire Zone de Doha.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Croacia por el Mundial sub 17?

Comenzará a la hora 9.30 de Uruguay y para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:

Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 9.30 horas.

9.30 horas. Bolivia y Venezuela: 8.30 horas.

8.30 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 7.30 horas.

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs Croacia por el Mundial sub 17?

El partido se puede ver en vivo en Uruguay a través de los canales de DSports.

También estará en la plataforma de streaming DGO.