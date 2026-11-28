Mirando el piso y recibiendo luego varios abrazos de sus compañeros, Fernando Muslera sintió fuertemente el dolor de la derrota de la final de la Copa Libertadores que su equipo, Estudiantes de La Plata, no pudo ganarle a Palmeiras , partido que se cerró por 1-0 en el Estadio Centenario.

Fue un partido con gusto a despedida para el arquero , ya que tras el encuentro confirmó su retiro, algo que en la previa se había manejado en medios argentinos, lo que le dejaba la posibilidad de retirarse como campeón de América.

A sus 40 años , la final tuvo el regreso de Muslera a Uruguay y al Estadio Centenario en el que jugó varios de los 37 partidos que tiene en la selección celeste, el tercero con más presencias en el combinado por detrás de sus excompañeros Diego Godín y Luis Suárez.

Tras la decisión a mediados de 2025 de firmar por Estudiantes, luego de una frustrada negociación con Peñarol, el golero tuvo el privilegio de ser uno de los pilares del equipo de Alexander Medina en esta Copa Libertadores, con una definición por penales clave ante Flamengo en semifinales, con la que confirmó su recuperación tras el complicado Mundial 2026 que disputó a mediados de año.

Ramón Sosa y Fernando Muslera en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes

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Con muchos recuerdos y momentos vividos en el Centenario, el golero se emocionó hasta las lágrimas cuando sonó el himno uruguayo previo a la final.

De equipo totalmente amarillo y zapatos naranjas, el golero volvió a defender el arco de la Tribuna Ámsterdam en el primer tiempo, con la complicación de tener el sol de frente.

En un partido con un comienzo más trabado de lo que se pensaba, y con Estudiantes al frente en las dos primeras cargas, Muslera no tuvo intervenciones en los primeros minutos y se dedicó a ordenar a sus compañeros y a alentarlos.

En la primera pausa de hidratación habló algo y escuchó las indicaciones del Cacique.

Luego, salió rápido de su arco cuando se armó revuelo tras un empujón del Flaco López a Rojo, lo que desató un borbollón. El golero empujó a Barboza, el defensa con nacionalidad uruguaya, y luego le hizo una indicación al juez Valenzuela. Luego del lío, se qudó en el sector hablando con Medina y fue el encargado de la reposición.

Su primera atajada, por así decirlo, fue a los 37 minutos al retener fácilmente un cabezazo que le llegó muy débil.

Y en el final del primer tiempo llegó la más complicada para el pincha, con una jugada por la punta izquierda que tuvo un despejé que dio en el palo y luego Muslera logró quedarse con la pelota, atento.

Luego, tuvo otra intervención en el final de la primera mitad en un tiro de esquina en el que la pelota le fue a las manos.

En el segundo tiempo, Palmeiras salió con todo y metió en su arco a Estudiantes. Avisó en un par de ocasiones hasta que llegó el gol en una jugada por la izquierda con un centro al área, un primer toque y el remate de Sosa para el 1-0, dentro del área chica, sin que Muslera pudiera reaccionar.

El golero alentó nuevamente a sus compañeros en la segunda pausa de hidratación, buscando la reacción para el último chico del partido, quizás el último de su carrera.

Con Estudiantes jugado al todo o nada en los últimos minutos, Muslera tuvo un buen corte con el pie cuando Palmeiras llegaba con superioridad al área en un contragolpe.

La retirada

Tras el pitido final y el triunfo rival, Muslera quedó arrodillado mirando el piso y luego se sentó sobre el césped. En ese momento fue a saludarlo Emiliano Martínez, suplente en Palmeiras y compañero del golero la selección, quien cortó su festejó para darle ánimos.

Muslera saludó a los jueces, con un abrazo a Valenzuela, como también a su colega de Palmeiras Carlos Miguel.

El arquero tuvo luego varios abrazos, sentidos y largos, con sus compañeros mientras se montaba el escenario para la premiación. El Cacique también lo arropó, al igual que Fernando Machado, dos excompañeros que lo dirigieron en el pincha.

Tras los saludos, Muslera habló con la TV y confirmó que deja el fútbol, aunque dijo estar feliz por el final de su carrera pese a no lograr el título.

"Mucha amargura por el resultado, me voy muy feliz. Es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado. Vino Estudiantes a mi casa, a mi estadio, alentaron los hinchas a morir. Me voy feliz de haber competido hasta el último día"

Consultado por el retiro, lo ratificó: "Ya se venía hablando, lo hablé con la directiva y le hablé ahora a cada uno de mis compañeros".

Luego, se fue a la premiación, caminó con las manos detrás de la espalda y mirando el piso, y recibió la medalla con la que cerró una carrera en la que hizo historia con Uruguay, es ídolo en Galatasaray de Turquía y se ganó el corazón de Estudiantes de La Plata.

Por último, fue y le dio un beso a los tres palos del arco de la Ámsterdam, su adiós al Estadio Centenario, antes de dejar la cancha. Luego, ingresó al campo de juego con su familia y se sacaron una foto para el mejor de los recuerdos.