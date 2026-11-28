Argentina anunció este sábado que continuará su disputa jurídica con Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion cerca de las islas Malvinas , después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazara su pedido de medidas provisionales para detener el avance de la explotación .

El proyecto Sea Lion , a cargo de la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration , prevé explotar un yacimiento al norte del archipiélago.

El presidente argentino, Javier Milei , señaló en un comunicado tras el fallo que "esta decisión no es la última palabra" . "Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia", agregó la comunicación.

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Buenos Aires, que disputa con Londres la soberanía de este archipiélago en el Atlántico sur, inició en septiembre un procedimiento de arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero. Como la constitución de ese tribunal lleva tiempo, acudió al TIDM en octubre para solicitar las medidas provisionales .

El tribunal, con sede en Hamburgo (Alemania), rechazó este sábado por 18 votos contra tres la solicitud de Buenos Aires al considerar que requeriría pronunciarse sobre la soberanía de las islas, una cuestión que excede su competencia.

En un comunicado publicado en redes sociales tras la decisión, Milei señaló que avanzará "sin demora" en la constitución del tribunal arbitral y destacó que su gobierno "seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir" la explotación de recursos en las islas.

Las islas están bajo control británico y su soberanía es reclamada por Argentina. Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Veteranos argentinos de aquella guerra expresaron el sábado en un comunicado su "profunda preocupación y enérgico repudio ante el grave revés diplomático y jurídico sufrido" por Argentina.

El Centro de Excombatientes de La Plata solicitó al Congreso la interpelación del canciller, Pablo Quirno, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por "la fallida estrategia jurídica y diplomática presentada".

El ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves, celebraron en un comunicado la decisión e instaron a Argentina "a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands [Malvinas] a decidir su propio futuro".

El canciller argentino señaló en redes que "la interpretación que hace el Reino Unido de la decisión del Tribunal es sesgada". "Contrariamente a lo que sugiere su comunicado, el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía aún no resuelta", agregó el diplomático.

Quirno añadió que el fallo "instó expresamente a la pronta constitución del Tribunal Arbitral, prevista para enero de 2027 a más tardar".

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.

Con información de AFP.