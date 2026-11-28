Un historial muy distinto en finales

Palmeiras llega respaldado por una regularidad difícil de igualar en la competición. El equipo del portugués Abel Ferreira forma parte de una generación de clubes brasileños que ha conquistado las últimas siete Libertadores.

Con su clasificación a la final este año, el equipo brasileño alcanzó su octava definición en toda su historia y la cuarta final en las últimas siete ediciones del certamen. Desde 2020, el Verdao estuvo presente en las finales de 2020, 2021, 2025 y 2026, una muestra de la regularidad que consiguió sostener en la élite del fútbol sudamericano.

Sin embargo, su récord en definiciones está empatado: ganó las ediciones de 1999, 2020 y 2021, y perdió las de 1968 (ante Estudiantes y en el Centenario), 2000, y 2025. Buscará inclinar la balanza a su favor en 2026, y convertirse en el segundo equipo brasileño en ganar cuatro Libertadores junto a Flamengo.

Estudiantes, en tanto, es un histórico en la Libertadores, no tanto por su regularidad sino por su efectividad. El pincha disputó cinco finales de Libertadores y ganó cuatro: se llevó tres ediciones consecutivas de 1968 a 1970, y luego perdió su cuarta final al hilo contra Nacional en 1971.

Volvió a una definición de la copa 38 años después en 2009, y se llevó su cuarta estrella al superar a Cruzeiro. Este sábado quiere bordar la quinta, para empatar a Peñarol en el podio de los campeones de la Libertadores, solo por detrás de los seis títulos de Boca Juniors y los siete de Independiente.