Palmeiras alcanzó la final de la Copa Libertadores 2026 , en la que enfrentará a Estudiantes de La Plata este sábado desde la hora 17 en el estadio Centenario , y el elenco dirigido por Abel Ferreira tiene acumulado hasta este momento US$ 16.270.000 que se puede incrementar en caso de que el Verdao conquiste su cuarta copa.

La Conmebol otorga premio económicos a los equipos según la instancia . En fase de grupos, reparte un monto por pasar esa fase y por partido ganado , conocido como mérito deportivo, bono que no se mantiene en las instancias de eliminación directa ya que se los clubes cobran una cifra fija por avanzar de ronda.

Hasta ahora, Palmeiras ya tiene asegurados US$ 16.270.000 en la Copa Libertadores 2026 . Esta cifra surge de los US$ 9.270.000 acumulados desde la fase de grupos hasta semifinales, más los US$ 7.000.000 garantizados como piso por jugar la final en Montevideo.

Un detalle a tener en cuenta es que el equipo brasileño cuenta con US$340.000 más a favor en relación a Estudiantes de La Plata , debido a que Palmeiras ganó un partido más que el Pincha en la fase de grupos .

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La cifra que acumula el Verdao hasta el momento puede incrementarse aún más si consigue levantar el título el sábado, sumado a que también sumaría premios extra por clasificar a la próxima edición de 2027, a la Recopa Sudamericana y al Mundial de Clubes 2029.

A continuación, el desglose del dinero que recaudó Palmeiras hasta el momento:

INSTANCIA INGRESOS Fase de grupos US$ 3.000.000 Partido ganado en fase de grupos US$ 1.020.000 (US$ 340.000 por los tres partidos ganados) Octavos de final US$ 1.250.000 Cuartos de final US$ 1.700.000 Semifinales US$ 2.300.000 Final (monto garantizado por jugarla) US$ 7.000.000 Total acumulado hasta antes de la final US$ 16.270.000

En caso de que Palmeiras pierda la final el próximo sábado, se mantienen los US$ 16.270.000 dólares que recaudó hasta el momento.

No obstante, si el cuadro de Abel Ferreira obtiene su cuarta Copa Libertadores, la suma de US$ 7.000.000 que tiene garantizados por jugar la final -que es lo que percibe el subcampeón- se elimina y cobraría US$ 25.000.000, lo que elevaría su recaudación a US$ 34.270.000.

Además, se le agregarían un monto de US$ 3.000.000 por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores 2027, por lo que en este escenario recaudaría US$ 37.270.000.

El camino de Palmeiras a la final de la Copa Libertadores

Fase de grupos

Fecha 1: Junior 1-1 Palmeiras

Fecha 2: Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

Fecha 3: Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

Fecha 4: Sporting Cristal 0-2 Palmeiras

Fecha 5: Palmeiras 0-1 Cerro Porteño

Fecha 6: Palmeiras 4-1 Junior

Octavos de final

Partido de ida: Palmeiras 1-1 Cerro Porteño

Partido de vuelta: Cerro Porteño 0-1 Palmeiras

Cuartos de final

Partido de ida: Palmeiras 1-0 Liga de Quito

Partido de vuelta: Liga de Quito 3-2 Palmeiras (4-3 en penales)

Semifinales