La final del sábado Estudiantes de La Plata vs Palmeiras por Copa Libertadores , que se jugará en el Estadio Centenario a partir de la hora 17, tendrá como protagonistas a ocho uruguayos , algunos de ellos en la cancha, en el banco de suplentes y otros como parte del plantel.

Seis en Estudiantes y dos en Palmeiras conforman la nómina de uruguayos que retornarán a Montevideo para la gran final de Conmebol.

El entrenador Alexander Medina , los asistentes Fernando Machado y Maximiliano Dornell y los futbolistas Fernando Muslera, Thiago Palacios y Gabriel Neves son los uruguayos del equipo argentino.

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Joaquín Piquerez celebrando su golazo de tiro libre para Palmeiras

Cada uno tiene su situación particular.

Muslera y Palacios están en el plantel que jugará en Montevideo. Neves se recupera de una fractura que sufrió en setiembre. Piquerez es inamovible en el 11 brasileño y Emiliano Martínez está en el plantel.

Los ocho extranjeros de Palmeiras

Palmeiras tiene ocho extranjeros en su plantilla, de los cuales cinco son titulares habituales, entre ellos varios internacionales de las selecciones de Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay.

En el once titular del portugués Abel Ferreira destacan dos internacionales con la selección argentina, José Manuel 'el Flaco' López, que integró la convocatoria de Lionel Scaloni a la última Copa del Mundo, y Agustín Giay, llamado para amistosos.

El extremo Ramón Sosa y el defensor Gustavo Gómez integran las filas de la selección paraguaya, junto al mediocampista ofensivo Mauricio, que no ocupa plaza de extranjero ya que nació en Brasil y cuenta con doble nacionalidad, paraguaya y brasileña.

Están los uruguayos Piquerez y Emiliano Martínez, y el argentino Alexander Barboza, que se nacionalizó uruguayo pero aún no fue convocado por la Celeste.

Jhon Arias es una de las piezas más importantes tanto del mediocampo del Verdao como del equipo nacional colombiano y fue una de las figuras del seleccionado en el último Mundial jugado en Norteamérica.

El límite actual de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) es de nueve extranjeros por partido, pero la nueva norma establece una reducción progresiva hasta cinco para 2030.

Los ocho extranjeros que destacan en el Palmeiras son:

- José Manuel ‘el Flaco’ López: el delantero de 25 años llegó en junio de 2022 proveniente del Lanús argentino. Formado en las inferiores del Independiente, en septiembre extendió su contrato hasta 2030 con el club paulista, fijando una cláusula de rescisión estimada en 100 millones de euros. Es el goleador del equipo en esta temporada.

- Agustín Giay: el defensor de 22 años llegó al Palmeiras en junio de 2024, directo de San Lorenzo, donde dio sus primeros pasos como jugador profesional. Se ganó la titularidad en el equipo desplazando a Khellven. Mantiene contrato hasta 2030 en el club paulista. Integró la prelista de 55 jugadores y viajó al Mundial con la selección pero luego no fue convocado.

- Ramón Sosa: el extremo paraguayo de 27 años llegó al Palmeiras en julio de 2025, procedente del Nottingham Forest inglés. Mantiene contrato hasta 2030. Volvió a jugar en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil tras dos semanas en el departamento médico por una lesión en el muslo derecho.

- Gustavo Gómez: el defensa central paraguayo de 33 años llegó al Palmeiras en agosto de 2018, procedente del Milan italiano. Formado en el Libertad de su país y con paso previo por el Lanús argentino, el capitán renovó en agosto de este año su vínculo hasta 2030. Con 13 trofeos, entre ellos las Copas Libertadores de 2020 y 2021, es el jugador más laureado en la historia del club. Además, es el defensor con más goles en el Palmeiras, con 48.

- Joaquín Piquerez: el lateral izquierdo uruguayo de 28 años llegó al Palmeiras en julio de 2021, procedente del Peñarol. A mediados de 2025 extendió su contrato hasta diciembre de 2030. Consolidado titular en el esquema de Abel Ferreira, suma nueve títulos con el conjunto verdiblanco, incluida la Copa Libertadores de 2021.

Anuncio de Palmeiras de la convocatoria de Emiliano Martínez

- Emiliano Martínez: el centrocampista uruguayo de 27 años arribó al Palmeiras en enero de 2025, procedente del Midtjylland danés. Formado en el Nacional de Montevideo y con un paso previo por el Red Bull Bragantino, firmó contrato hasta finales de 2029. Internacional con la selección de su país, conquistó en marzo de este año el Campeonato Paulista como su primer título en el club.

- Alexander Barboza: el defensa central de 31 años, nacido en Argentina y nacionalizado uruguayo, se incorporó al Palmeiras a mediados de 2026 procedente de Botafogo, con el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024. Formado en la cantera del River Plate, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 y se ha afianzado como una de las principales piezas defensivas en la recta final de la temporada.

- Jhon Arias: el mediocampista colombiano de 29 años fichó por el Palmeiras en febrero de 2026, procedente del Wolverhampton inglés, con un vínculo hasta diciembre de 2029. Antes de su etapa en la Premier, brilló en el fútbol brasileño con el Fluminense, club con el que conquistó la Copa Libertadores de 2023. Es titular fijo en el frente de ataque del Verdao y es una de las figuras de la selección de Colombia. EFE

Los extranjeros de Estudiantes

Fernando Muslera y Thiago Palacios lideran el talento uruguayo en el Estudiantes de La Plata, el club argentino que tendrá a seis extranjeros en su plantel este sábado.

Tiago Palacios celebra su gol en el clásico de La Plata Foto: Estudiantes

El equipo titular del 'Pincha' tiene la particularidad de que sus dos extranjeros más determinantes en el camino hacia la final, Muslera y Palacios, son nacidos en Argentina pero optaron por representar a Uruguay.

El dolor de Gabriel Neves tras lesionarse en el encuentro ante Rosario Central Foto: ESPN

Gabriel Neves, fue importante en la rotación del conjunto platense durante buena parte del año, pero una fractura de muñeca en setiembre lo dejó afuera por el resto de la temporada, aunque será parte de la delegación que viajó a Montevideo. Hasta su lesión había completado 31 partidos, sin goles ni asistencias.

Muslera hizo valer en esta edición de la Libertadores todo el peso de sus 40 años, con actuaciones determinantes en cuartos de final ante Corinthians, pero en especial en las semifinales frente a Flamengo, cuando contuvo los penaltis de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. A lo largo de la temporada jugó 32 partidos y recibió 14 goles.

Palacios lleva bien el dorsal 10, ya que es el motor del desequilibrio con sus regates y diagonales desde la derecha del mediocampo. Con 25 años de edad, en este 2026 ha jugado 33 encuentros, con 9 goles anotados y 4 asistencias.

Edwuin Cetré y Miguel Monsalve son los créditos colombianos de Estudiantes.

Nacido en Cali hace 28 años, Cetré ha llegado a su tercera temporada en el club y es una de las piezas de la delantera que Medina suele utilizar como revulsivo en el segundo tiempo. Ha jugado 42 partidos en el año, con 3 goles marcados y 4 asistencias.

Para el joven Monsalve, de 22 años, ha sido el segundo semestre consecutivo con poca participación: arribó en agosto desde Grémio de Porto Alegre porque casi no jugaba, pero en Estudiantes tampoco logró continuidad en el mediocampo con la titularidad de Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Palacios y Alexis Castro. Marcó un gol en cuatro partidos jugados.

Santiago Arzamendia es el representante paraguayo del equipo, aunque una lesión de rodilla a principios del año lo convirtió en el más relegado de los extranjeros en la consideración del entrenador. Solo ha jugado cuatro partidos esta temporada.