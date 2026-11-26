El meteorólogo Guillermo Ramis pronosticó un fin de semana con temperaturas propias del verano en Montevideo, donde las máximas alcanzarán los 31 °C , y adelantó cuándo volverán las lluvias y tormentas.

“ El sábado y el domingo serán días de playa ”, aseguró el especialista este jueves en su columna en Informativo Sarandí. De acuerdo con Ramis, tanto el sábado 28 como el domingo 29 de noviembre las temperaturas llegarán a los 31 °C en la capital , un registro que no se alcanzaba desde el verano pasado.

El meteorólogo señaló que las altas temperaturas marcarán el cierre de “ una semana que se va sin ningún problema, con mucho sol y muy buenas temperaturas ”.

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Consultado sobre el descenso de las temperaturas registrado durante las últimas noches, Ramis explicó que el fenómeno está asociado a las condiciones atmosféricas y al aumento de la intensidad del viento.

“Hay un sistema de alta presión sobre la zona. Al anochecer, con el enfriamiento se refuerza y aumenta la velocidad del viento”, señaló.

El meteorólogo también hizo referencia a un fenómeno que se produce en algunas zonas de Montevideo y que acentúa la sensación de frío.

“A veces el viento se entuba en las calles que corren en la misma dirección que sopla”, explicó Ramis, quien puso como ejemplo lo que ocurre habitualmente en la avenida Centenario.

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Para el lunes 30 de noviembre, Ramis anticipó una jornada con “algunas nubes, pero soleado” y temperaturas que oscilarán entre los 20 °C y los 29 °C en Montevideo.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar el martes 1° de diciembre, cuando se esperan “algunos chaparrones”.

La inestabilidad se acentuará el miércoles 2 de diciembre, con un descenso de la temperatura máxima hasta los 23 °C y “lluvias con alguna célula de tormenta, especialmente en la mañana”.

Según el meteorólogo, no se prevé que estas tormentas estén acompañadas de fenómenos peligrosos. “Le pueden complicar las cosas a quienes estén de vacaciones, pero en el sector agropecuario, bienvenidas”, sostuvo Ramis, quien mencionó a Treinta y Tres entre las zonas que han recibido escasas precipitaciones.