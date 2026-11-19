El meteorólogo Guillermo Ramis explicó por qué se registraron lluvias inesperadas en el suroeste de Uruguay durante la tarde del miércoles y advirtió que el tiempo continuará inestable en los próximos días, con posibilidades de nuevas tormentas.

En su columna habitual en Informativo Sarandí, el especialista señaló que las precipitaciones estuvieron vinculadas a un fenómeno conocido como impulso de vorticidad , que puede favorecer la formación de tormentas de corta duración. “ Se formó esa precipitación asociada a un impulso de vorticidad ”, explicó Ramis, quien definió este fenómeno como “ un productor de células de tormenta ”.

Según detalló, el impulso “se movió muy rápido de este a oeste” y estuvo asociado a “una depresión que estaba en el sur, sobre el océano”.

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El fenómeno provocó chaparrones y fuertes vientos, aunque tuvo una duración breve y dejó escasos acumulados de lluvia. “ Pasó muy rápido, fueron 20 minutos y dejó menos de dos milímetros ”, indicó el meteorólogo. Si bien las precipitaciones llegaron a zonas que necesitaban agua, Ramis consideró que el aporte fue insuficiente: “Ayudó”, pero “muy poco”.

¿Qué es la vorticidad y por qué provoca lluvias inesperadas?

La vorticidad es un concepto meteorológico que describe la rotación del aire en la atmósfera. Determinados impulsos de vorticidad pueden favorecer movimientos ascendentes del aire y, cuando existen condiciones de humedad e inestabilidad, contribuir a la formación de nubes de tormenta.

Ramis explicó que la presencia de varios de estos impulsos está detrás del tiempo cambiante que se registra en Uruguay durante los últimos días.

“Está cambiante porque hay muchísimos impulsos de vorticidad, ahora mismo tengo tres, aunque sin depresión que los acompañe. Veremos si el modelo luego los elimina o no”, señaló.

¿Cuándo pueden volver las lluvias y tormentas a Uruguay?

De acuerdo con los modelos meteorológicos analizados por Ramis, existen tres momentos en los próximos días en los que podrían desarrollarse nuevas células de tormenta:

Viernes 20 de noviembre: posibilidad de lluvias y tormentas.

posibilidad de lluvias y tormentas. Domingo 22 de noviembre: el modelo señala un impulso de vorticidad próximo a las 14:00 horas.

el modelo señala un impulso de vorticidad próximo a las 14:00 horas. Miércoles 25 de noviembre: otro impulso podría favorecer nuevas precipitaciones.

El meteorólogo estimó que existe entre un 50% y un 60% de probabilidades de que estos fenómenos se concreten, aunque aclaró que las previsiones todavía pueden modificarse. “Yo puse células de tormenta. Si después no se da, mejor, pero más vale prevenir que curar”, sostuvo.

Ante la posibilidad de que se repitan episodios de lluvias repentinas, Ramis recomendó tomar precauciones durante los próximos días. “Lo mejor es andar con el paraguas en la cartera”, concluyó.