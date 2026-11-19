La delegación de Boca Juniors desembarcó el miércoles por la noche en Barranquilla para afrontar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro , cuadro que eliminó a Montevideo City Torque en semifinales, y el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definido el equipo, con solo una duda.

Luego de la última práctica en Buenos Aires , antes de emprender el vuelo hacia Colombia, el Vasco salió ya con el 11 definido . Y es que el elenco Xeneize, a excepción de algunas posiciones en particular, tiene un once que sale de memoria y que es el titular.

En este momento, la única duda que tiene Arruabarrena es entre Alan Velasco o Tomás Aranda , que regresó hace poco de una lesión de fractura del peroné, y este último podría meterse de titular ya que habría ganado terreno en las últimas prácticas del equipo.

La falta de ritmo es el único factor que abre el interrogante sobre la titularidad de Aranda este sábado, considerando lo fundamental que fue para el crecimiento del equipo y como, por defecto, se resintió el funcionamiento tras su lesión en el peroné. Disputó 26' ante Defensa y Justicia y 34' ante Banfield por Copa Argentina.

Sin embargo, algo cambió en las últimas horas: en Boca lo ven bien, en óptimas condiciones para jugar de arranque junto a Sebastián Villa, que le gana la pulseada a Leonel Flores, y el uruguayo Miguel Merentiel.

Aunque no puede confirmarse su presencia al ciento por ciento en este momento ya que aún restan tres entrenamientos en Barranquilla donde el cuerpo técnico terminará de pulir los últimos detalles, todo parece indicar que Aranda le ganaría la pulseada a Velasco y el resto del equipo es el que sale de memoria.

El 11 de Boca Juniors para la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

La final de la Copa Sudamericana será este sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.