Como patrocinador oficial de la CONMEBOL Libertadores , Mastercard acompañará a los hinchas durante la semana de la gran Final, que se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario , con una propuesta diseñada para acercarlos a la emoción del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Del 25 al 27 de noviembre, entre las 16:00 y las 22:00 horas , quienes visiten la CONMEBOL Libertadores Experience en el Parque de la Rambla de Montevideo podrán disfrutar de distintas activaciones interactivas y beneficios exclusivos. El ingreso es gratuito , con registro previo en el siguiente link: https://libertadoresexperience.com/app

“La CONMEBOL Libertadores despierta una pasión única en millones de personas de nuestra región. En Mastercard creemos que las pasiones tienen el poder de conectar a las personas y generar recuerdos inolvidables. Nuestra presencia en la CONMEBOL Libertadores Experience busca acercar a los hinchas a la emoción de la Final y transformar esa pasión en experiencias que no tienen precio”, expresó Florencia Solazzi, Cluster Lead para Argentina y Uruguay de Mastercard .

Entre las propuestas destacadas se encuentra Priceless Memories , una activación inmersiva que, mediante inteligencia artificial , permitirá a los asistentes crear fotografías personalizadas y verse en escenarios emblemáticos como el vestuario, el campo de juego o las tribunas de una Final continental.

El 27 de noviembre se sumará además Priceless Moments: durante un momento especial, leyendas de la CONMEBOL Libertadores visitarán el espacio para que los fanáticos puedan conocerlas, tomarse fotografías y disfrutar de la experiencia junto a ellas.

Accesos preferenciales y beneficios para clientes Mastercard

Además, los tarjetahabientes Mastercard, tanto con tarjeta física como desde billeteras digitales, podrán acceder a beneficios exclusivos dentro de la CONMEBOL Libertadores Experience. Entre ellos, se destaca Fast Pass, un acceso preferencial y gratuito al predio para el titular y hasta tres acompañantes, y la posibilidad de acceder a merchandising y beneficios exclusivos mediante las compras realizadas en la tienda oficial y en los espacios gastronómicos del evento, hasta agotar stock, para llevarse un recuerdo adicional de esta gran celebración del fútbol sudamericano.

Una experiencia exclusiva para vivir la gran Final

Como antesala de la Final, Mastercard también llevó adelante una promoción que permitió a sus clientes participar por experiencias exclusivas vinculadas al torneo, incluyendo la Fan Ultimate Experience, que permitirá a los ganadores disfrutar del show de apertura desde el campo de juego y acceder a una experiencia única vinculada a uno de los momentos más esperados de la jornada.

Con estas iniciativas, Mastercard continúa fortaleciendo su compromiso de conectar a las personas con aquello que más les apasiona y transformar la emoción de la CONMEBOL Libertadores en momentos que no tienen precio.