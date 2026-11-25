El Club Nacional de Football aumentó en US$ 4 millones su pasivo en 2026, según se supo en la reunión de directiva realizada este miércoles con el fin de conocer un informe previo sobre el balance anual que se le comunicará a los socios.

Así lo indicaron a Referí fuentes tricolores que participaron de la reunión.

En enero de este año el pasivo del club estaba en US$ 35 millones , según dijo en ese entonces a Referí el presidente Ricardo Vairo , por lo que con este aumento estaría llegando a US$ 40 millones.

Los rubros del incremento no fueron detallados por el momento.

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La asamblea de Nacional votó por amplia mayoría la memoria y el balance anual de 2024-2025 FOTO: @Nacional

Los mismos serán presentados a los socios en la asamblea general ordinaria que se realizará el próximo el próximo lunes 30 de noviembre a las 19:30.

Según el Estatuto del club, en dicha asamblea podrán participar los socios activos que tengan su cuota al día. Se considera socio activo a quien es mayor de 18 años y cuenta con más de 5 años de antigüedad.

Además, este miércoles 25 quedará subida a la web de Nacional una copia de la Memoria y Balance del club, la que también se podrá solicitar en formato físico en el Departamento de Socios de la sede de 8 de Octubre.

Incremento del pasivo en un año complicado

El incremento del pasivo se da en un año en el que los tricolores quedaron afuera de las finales de la Liga AUF Uruguaya, la que habían conquistado en el año 2025.

Maximiliano Silvera Foto: Dante Fernández/Focouy

A nivel de copas internacionales, que otorgan importantes premios económicos en caso de avanzar, los albos no lograron pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedaron afuera en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Nacional tampoco reportó grandes ventas de jugadores en esta temporada y tuvo dos cambios de entrenadores en el año con el cese de Jadson Viera y luego el de Jorge Bava, designando después a Daniel Carreño, actual entrenador con contrato hasta diciembre.

De cara a 2027, los tricolores deben ganar la Copa AUF Uruguay, en la que deben jugar este jueves la semifinal ante City Torque, para poder clasificar a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4, con tres fases previas para llegar a fase de grupos.

En caso de no ser así, deberá jugar la Copa Sudamericana, que otorga premios económicos menores que la Libertadores.