Nacional comenzará la temporada 2027 con su primer partido de local en el Gran Parque Central a puertas cerradas debido a que la Comisión de Apelación de la AUF no tuvo en cuenta el recurso presentado para reducir la sanción que se le había establecido a principios de noviembre.

En ese entonces, el fallo de la Comisión Disciplinaria determinó una castigo con el cierre de dos partidos de local y una multa de 100 unidades reajustables (UR) , equivalentes a un monto cercano a los $ 200 mil, por incidentes protagonizados por sus hinchas durante los encuentros frente a Deportivo Maldonado y Liverpool en el Torneo Clausura 2026.

Los tricolores apelaron el fallo a la espera de reducir la sanción, pero el tribunal competente no consideró el reclamo del club.

Por ese motivo, Nacional deberá cumplir con los dos partidos a puertas cerradas de local. El primero de ellos fue ante Albion en la penúltima fecha del Clausura y el segundo será cuando juegue por primera vez de local en 2027, encuentro que será ante Wanderers en el nuevo Torneo Inicial que se estrenará en la próxima temporada.

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"Casos idénticos"

Desde Nacional confirmaron a Referí la determinación de la Comisión de Apelación y destacaron que fue “sin explicar el fundamento o razón para cambiar de criterio en casos idénticos”.

En ese sentido, fuentes tricolores repasaron dos antecedentes recientes:

El primero fue en el partido Nacional vs Defensor, del Apertura 2025, con un hecho individual, con infractor identificado por el club por el que "la Comisión Disciplinaria exoneró totalmente de responsabilidad a Nacional, todo de acuerdo con lo dispuesto en el Código Disciplinario”.

El segundo fue el de Nacional vs Deportivo Maldonado en el reciente Clausura 2026, con un hecho individual e identificación del infractor. “La misma Comisión Disciplinaria dice que es hecho individual también pero que la identificación del infractor solo ‘atempera’ la responsabilidad. No exonera de responsabilidad como en caso idéntico anterior mencionado con instrucción de expediente y pruebas idénticas”, señalaron desde los tricolores.

“El motivo para cambiar el criterio: desconocido, nadie lo dijo, ni la Comisión Disciplinaria ni la Comisión de Apelación. Total falta de seguridad jurídica”, agregaron desde Nacional, desde donde “obviamente se acatará la decisión”.