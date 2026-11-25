Federico Valverde vivió un martes especial ya que volvió a convertir un golazo para Real Madrid en lo que fue la goleada por 5-1 ante PSV Eindhoven por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League en el Santiago Bernabéu, y al final del encuentro, tuvo un momento de distensión con periodistas extranjeros.

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El uruguayo anotó el transitorio 1-1 en el inicio del complemento y cuando su equipo trataba de remontar tras un mal primer período.

Un equipo de periodistas de Kazajistán entrevistaron a Arda Güler, otro de los que jugó un partidazo para Real Madrid.

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En medio de la nota, le ofrecieron un chocolate a cambio de que les firmara las acreditaciones, a lo que el joven turco se sumó sin problemas.

Segundos después, pasaba Federico Valverde por esa zona, tras haber brindado declaraciones en la zona mixta.

Al ver a los periodistas les pidió un chocolate y estos no se negaron. Pero enseguida, amagó con quitarse su short de Real Madrid y les dijo: "Mi short por otro chocolate más".

Los periodistas kazajos no salían de su asombro y con mucho gusto le dieron otro para recibir el preciado regalo de Valverde.

Ni bien se lo dieron, el uruguayo sonrió y les dijo: "Son para mis hijos".