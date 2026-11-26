La campaña de vacunación contra la gripe de 2026 alcanzó resultados dispares entre los distintos grupos de población considerados prioritarios por el Ministerio de Salud Pública (MSP) . Mientras que prácticamente la totalidad de los adultos mayores que viven en residenciales recibió la vacuna, menos de uno de cada cinco niños pequeños fue inmunizado .

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En total, se administraron 532.965 dosis de la vacuna contra la influenza en los 19 departamentos del país, según los datos del Sistema Informático de Vacunas al 21 de noviembre.

Entre los principales resultados de la campaña, la cartera destacó la cobertura alcanzada en los establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem), la participación de los trabajadores de la salud y el aumento de la vacunación entre las embarazadas.

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En los residenciales, la cobertura estimada llegó al 99,4% , mientras que entre los trabajadores de la salud alcanzó el 68,7%, más del doble que en 2025, cuando se había ubicado en el 33%.

La vacunación entre las embarazadas, en tanto, alcanzó el 43%, el registro más alto de los últimos cinco años.

Vacunación contra la gripe: las diferencias entre los grupos de riesgo

Pese a los resultados alcanzados en algunos sectores de la población, la campaña dejó en evidencia las dificultades para aumentar la cobertura en otros grupos especialmente vulnerables a las complicaciones de la influenza.

Si bien casi 200.000 personas de 65 años o más recibieron la vacuna antigripal, la cobertura en esa franja etaria fue del 32,5%.

Entre los niños pequeños, otro de los grupos prioritarios para el MSP, el porcentaje de vacunados fue del 18,8%.

La cobertura entre las personas privadas de libertad, por su parte, alcanzó el 40%, mientras que entre los trabajadores de servicios esenciales fue de apenas el 3%.

Cuáles fueron los departamentos con mayor vacunación contra la gripe

El informe del MSP también muestra diferencias significativas en la vacunación antigripal según el departamento de residencia.

Montevideo encabezó el ranking de dosis administradas en relación con la población objetivo por edad, con 191 cada 1.000 habitantes, seguido por Durazno (179,7), Lavalleja (167,6) y Flores (161).

En el otro extremo se ubicaron Cerro Largo (88,9), Rivera (90,8) y Rocha (94,3).

De esta manera, la tasa de vacunación de Montevideo fue más del doble que la de Cerro Largo.

Las diferencias territoriales también se observaron entre los grupos de población más vulnerables.

Entre los niños de hasta cuatro años, Montevideo registró la mayor cobertura de vacunación del país (28,6%), seguido por Durazno (24,2%) y Flores (20,9%). En cambio, en Cerro Largo apenas se vacunó el 5,7% de los niños de esa franja etaria.

Entre las personas de 65 años o más, Lavalleja encabezó el ranking nacional con una cobertura del 45,5%, mientras que Salto registró el porcentaje más bajo (22,3%).

Los adolescentes fueron los que menos se vacunaron contra la gripe en Uruguay

Al analizar la cobertura de vacunación antigripal por franjas etarias, los datos del MSP muestran que ningún grupo de edad alcanzó el 35% de inmunización a nivel nacional.

Los adolescentes de entre 12 y 17 años fueron los que menos se vacunaron: apenas el 7,4% recibió una dosis durante la campaña de 2026.

Entre los adultos de 18 a 49 años, la cobertura fue del 10,5%, mientras que entre las personas de 50 a 64 años alcanzó el 15,7%.

Más de 111.000 dosis en una semana: cómo evolucionó la campaña de vacunación

La administración de vacunas contra la gripe se concentró en las primeras semanas de la campaña, con un pico de 111.221 dosis aplicadas en una sola semana.

El segundo mayor registro semanal fue de 84.854 dosis. A partir de entonces, la cantidad de vacunaciones mostró una tendencia descendente hasta llegar a las 195 dosis en la última semana relevada por el MSP.

Entre las personas que recibieron la vacuna durante la campaña de 2026, el informe contabilizó 185.848 dosis administradas a personas con enfermedades crónicas y 254.593 a personas sin factores de riesgo.

De cara a 2027, aumentar la cobertura entre los adultos mayores y los niños pequeños será uno de los principales desafíos de la cartera, pese a los avances registrados en otros grupos prioritarios.