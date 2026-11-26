Estudiantes de La Plata vs Palmeiras definirán este sábado al ganador del premio mayor de la Copa Libertadores 2026 , que entregará una cifra récord para el fútbol sudamericano.

El equipo que se consagre campeón recibirá 25 millones de dólares , un millón más que el monto obtenido por el ganador de la edición 2025 y la recompensa más alta en la historia del certamen.

El vicecampeón, en tanto, cobrará siete millones de dólares , estableciendo así una diferencia entre ambos finalistas de 18 millones.

La recompensa por consagrarse campeón se suma a los ingresos que cada institución consiguió durante las distintas instancias del certamen. Por ese motivo, el monto final que recibirá cada equipo será superior a los 25 millones de dólares correspondientes al título.

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Palmeiras llegó a la definición con 9,27 millones de dólares acumulados y tiene garantizados 16,27 millones, incluso si pierde el partido. En caso de ganar, su recaudación total ascenderá a 34,27 millones de dólares.

Por su parte, Estudiantes de La Plata reunió 8,93 millones hasta las semifinales y ya tiene asegurados 15,93 millones por su participación y el premio destinado al subcampeón. Si consigue levantar la copa, alcanzará los 33,93 millones de dólares.

La diferencia entre los ingresos de ambos finalistas se explica por los resultados obtenidos durante la fase de grupos. La Conmebol entrega 340.000 dólares adicionales por cada victoria en esa instancia: el conjunto brasileño consiguió tres triunfos, mientras que el equipo platense obtuvo dos.

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El crecimiento de los premios también refleja la evolución económica de la competencia. En 2021, cuando Palmeiras venció a Flamengo en el estadio Centenario, el campeón recibió 15 millones de dólares. La cifra aumentó a 16 millones en 2022, a 18 millones en 2023, a 23 millones en 2024 y a 24 millones en 2025.

Para la edición 2026, el organismo sudamericano destinó una suma de premios superior a los 220 millones de dólares, que contempla pagos desde las fases preliminares hasta la final.

La consagración también tendrá consecuencias deportivas y económicas para la próxima temporada. El ganador de la Copa Libertadores 2026 obtendrá la clasificación automática a la fase de grupos de la Libertadores 2027, que garantiza otros tres millones de dólares, y participará de la Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental.

Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras EN VIVO

Estudiantes vs Palmeiras @Libertadores (x)

La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el próximo sábado desde las 17 en Montevideo. Palmeiras buscará su cuarta conquista continental, después de las obtenidas en 1999, 2020 y 2021, mientras que Estudiantes intentará conseguir su quinta estrella, tras los títulos de 1968, 1969, 1970 y 2009.

Estudiantes vs. Palmeiras