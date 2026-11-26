El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , consideró que es un "proceso lógico" que los uruguayos que viven en el exterior puedan "participar" de la vida democrática del país. El canciller se refirió al tema durante una rueda de prensa este jueves, en la que defendió la necesidad de fortalecer los vínculos con aproximadamente "medio millón de uruguayos que están fuera de fronteras ".

"Si todos estos uruguayos que son más de mil, por lo que nos decían, que ayudan con el inglés a las escuelas en el interior; si los muchachos deportistas que dicen 'Uruguay nomás', que nosotros los vemos, ganan medallas de oro que se vienen para acá; y si ahí tenemos los científicos de primer nivel, obvio que van a tener derecho también a votar. Ese es un proceso lógico ", afirmó Lubetkin, consultado sobre la posibilidad de habilitar el voto consular, un mecanismo que permitiría a los ciudadanos uruguayos sufragar desde el país en el que viven.

El ministro sostuvo que el debate sobre el voto en el exterior estuvo atravesado por una "dicotomía" que, a su juicio, es necesario superar. Sobre esto, dijo: " Yo creo que acá se polarizó demasiado el hecho de buenos y malos . Este proceso que estamos haciendo ahora lleva a la naturalidad (...) Hay que salir de esa dicotomía que había de bueno o malo , de 'desde afuera nos marcan lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro país'. No. Son hombres y mujeres, y jóvenes, que nos van a ayudar y que también van a ganar derechos, esos derechos naturales, naturalmente, de participar en toda la forma posible en nuestra vida democrática".

Lubetkin destacó que Orsi hizo la "primera llamada" a Lula y no descartó una bilateral antes de la cumbre del Mercosur

Lubetkin vinculó esa posibilidad con una política más amplia de acercamiento a la diáspora uruguaya. Como ejemplo, destacó el trabajo de la Fundación Uruguay Sin Límites —de cuyo lanzamiento participó esta mañana—, una organización de la sociedad civil que permite que uruguayos en el exterior enseñen inglés de forma voluntaria en escuelas del interior del país.

"Nosotros somos los que somos; somos tres millones y medio de extraordinarios uruguayos, pero tenemos otro medio millón de extraordinarios uruguayos que están fuera de fronteras y que muchos están con muchas ganas de dar una mano", afirmó el canciller.

También planteó que esa colaboración puede extenderse a otras áreas, como el deporte y la ciencia. En ese sentido, expresó: "Si sumamos todo lo que son los uruguayos en segunda y tercera generación —ya no estoy hablando de los que se fueron, los que nacieron afuera, los que se educaron afuera, pero que sienten profundamente el corazón uruguayo—, ese es el desafío", sostuvo.

Los antecedentes del voto consular en Uruguay

La discusión sobre el voto de los uruguayos residentes en el exterior tiene antecedentes legislativos y judiciales. En agosto de 2018, el Parlamento aprobó la ley 19.654, que estableció que residir fuera del país no impedía ejercer los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. La norma también creó una comisión honoraria para estudiar alternativas jurídicas que permitieran instrumentar el voto desde el exterior.

Sin embargo, en abril de 2020 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo primero de esa ley, luego de un recurso presentado por los partidos Colorado, Independiente, Nacional y De La Gente, que entonces integraban la oposición.

Según había informado El Observador en 2020, la Corte entendió que la disposición no había reunido la mayoría parlamentaria especial que exige la Constitución para modificar aspectos vinculados al Registro Cívico. La norma había sido aprobada con 16 votos en el Senado y 50 en Diputados, cuando se requerían 21 y 66, respectivamente.

Antes de esa resolución judicial, la Comisión Honoraria por el Voto en el Exterior había presentado, en mayo de 2019, un informe con propuestas para instrumentar el sufragio desde otros países. La comisión, que comenzó a funcionar en noviembre de 2018, estuvo integrada por la entonces directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mariana Mota, y representantes de otros organismos. Los partidos Nacional, Colorado e Independiente no designaron representantes para participar del grupo de trabajo.

En su informe, la comisión señaló que "la consagración del derecho al voto desde el extranjero es una tendencia internacional que avanza rápidamente" y advirtió que Uruguay era "el único país de América del Sur que no habilita a sus ciudadanos el voto desde el exterior". El documento también planteó que la modalidad más adecuada era el denominado "voto a distancia", que se emitiría de forma presencial y personal en las oficinas consulares, ante cónsules de carrera.

El canciller también destacó la presencia de todos los presidentes en la cumbre del Mercosur

Durante la misma conferencia de prensa, Lubetkin también se refirió a la próxima cumbre del Mercosur, que se realizará en Uruguay la semana que viene, y a las negociaciones por las cuotas comerciales vinculadas al acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

El canciller reconoció que todavía no se alcanzó una solución sobre la distribución de las cuotas y que no está confirmado que el tema pueda resolverse durante la reunión. "No se ha avanzado mucho. Digamos que un grupo de países estamos más en sintonía hacia una posible solución, pero la solución todavía no se ha logrado", explicó. "Vamos a resolver muchos temas, porque tenemos muchos temas pendientes. No estoy seguro de que lo logremos y, como en tantos casos ha hecho el Mercosur, vamos a seguir buscando caminos para resolverlo", agregó.

Mientras no haya un acuerdo, se mantendrá el mecanismo por el que los países y sus empresas compiten por acceder a los cupos disponibles. Lubetkin lo resumió en términos sencillos: "Quien llega primero, se lleva parte de la torta".

Lubetkin también consideró un resultado positivo que hayan "confirmado a todos los presidentes para la reunión, más allá del escenario que sabemos".

"La primera señal —yo diría— en uno de los peores pre-escenarios de una cumbre: conflicto entre los dos grandes países, una fragilidad notable de otro socio, nuestros hermanos paraguayos... En otro momento diríamos: 'Pah, la situación está muy mal'. Y, en verdad, el Mercosur se ha transformado en el protector del Mercosur, de los países del Mercosur", sostuvo.

Además, anunció que durante la cumbre se realizará la primera reunión del Consejo Unión Europea-Mercosur, que definió como un "salto de calidad" en el vínculo entre ambos bloques. Por último, señaló que el 2 de diciembre, en Punta del Este, se realizará el primer encuentro de empresarios del Mercosur con la Unión Europea. Según informó, la convocatoria ya superó los 900 participantes, más del 20% provenientes de Europa.