Lubetkin destacó que Orsi hizo la "primera llamada" a Lula y no descartó una bilateral antes de la cumbre del Mercosur

El canciller Mario Lubetkin destacó este lunes que el presidente Yamandú Orsi hizo la "primera llamada" a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo electoral en Brasil y señaló que, aunque no hay un encuentro bilateral previsto antes de la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre en Montevideo, esto "no quiere decir que no se haga" .

Ayer —tras una instancia de balotaje reñido y cercano al empate técnico— Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil con cerca del 51,8% de los votos, una diferencia de unos 4,4 millones de sufragios en contra del candidato del Partido Libral, Flávio Bolsonaro, que perdió con 48,2% .

Bolsonaro, por su parte, desconoció los resultados y pidió la anulación de la instancia electoral .

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Lubetkin se pronunció en rueda de prensa este lunes sobre la comunicación entre el presidente reelecto brasileño y el mandatario uruguayo y dijo que " la primera llamada al presidente Lula se la hizo el presidente Orsi ". El canciller también agregó que Lula habló con Orsi antes de bajar al discurso que brindó tras su victoria.

"Hay un elemento que pesa, es que ellos son amigos y creo que fue algo muy cariñoso, muy puntual", dijo Lubetkin sobre la conversación.

Orsi había anunciado la comunicación poco antes de las 22:00 del domingo, cuando publicó en sus redes sociales que se había comunicado con Lula para felicitarlo por el triunfo y por la "fiesta democrática" que representó el proceso electoral. En esa publicación, el presidente uruguayo definió al brasileño como "un amigo".

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo.



Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

Consultado sobre la posibilidad de que Orsi y Lula mantengan una reunión bilateral antes de la asunción del presidente brasileño, prevista para el 5 de enero, Lubetkin señaló que el encuentro entre ambos está previsto para la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre en Montevideo. El canciller aclaró que "no está previsto" otro encuentro antes de esa fecha, pero que eso "no quiere decir que no se haga".

Lubetkin también recordó que Orsi y Lula ya se habían reunido en Nueva York en setiembre, instancia en la que, según detalló, "se hablaron temas comerciales, económicos, logísticos, el tema del puente Yaguarón, los temas fronterizos, la Celac, la integración regional, los países del sur global". El ministro señaló que el gobierno uruguayo continuará trabajando sobre esa agenda con la administración brasileña, que asumirá un nuevo período el 5 de enero.

Foto: Presidencia vía X

El canciller también se refirió a la reelección del presidente brasileño y sostuvo que Lula se convirtió en "una de esas figuras históricas de referencia por el cual se hablará por mucho, mucho tiempo en nuestra región".

Sobre el rechazo del candidato opositor Flávio Bolsonaro al resultado y su anuncio de que solicitará la anulación de las elecciones, el canciller afirmó que "Brasil es una democracia muy fuerte, Brasil es una democracia muy poderosa, Brasil es una democracia que inclusive para un golpe de Estado de la forma más democrática posible". Lo mismo había mencionado, horas antes, en Informativo Sarandí, donde también agregó que "el reconocimiento internacional es neto para quien triunfó ayer".

Lubetkin sobre Corina Machado: "bienvenido" que su llegada ayude a la "democratización" de Venezuela

El canciller también fue consultado sobre la llegada a Venezuela de María Corina Machado, la principal líder de la oposición venezolana. Lubetkin señaló que en Uruguay "tenemos relaciones" tanto con las autoridades que actualmente "hacen la gestión" del gobierno venezolano como con la dirigente opositora.

Machado volvió a suelo venezolano tras diez meses de intentos fallidos; la líder opositora había salido de Venezuela en diciembre de 2026 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega y su regreso había sido bloqueado siete veces, según aseguró Machado, por la administración de Delcy Rodríguez, quien asumió la gestión del país luego de la intervención estadounidense que retiró a Nicolás Maduro.

María Corina Machado fue el rostro de la oposición en la campaña electoral de Venezuela en 2024. Getty

El canciller uruguayo explicó que la posición de Uruguay es que se "active el proceso electoral" y "que haya un tribunal como la Corte Electoral nuestra que lo reconozca". En ese contexto, Lubetkin expresó que "bienvenido" si el ingreso de Machado ayuda "a generar las condiciones para ir a hacer el proceso de democratización necesario para un país tan querido como es Venezuela".