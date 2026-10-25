Resultados de elecciones en Brasil: cómo seguir el minuto a minuto del conteo de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro

El resultado del balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se puede seguir en tiempo real a través de la plataforma Resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil. La herramienta permite consultar el avance del conteo oficial desde una computadora o un celular.

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Los datos se publican a medida que los boletines de las urnas electrónicas son transmitidos y procesados. Por eso, los números pueden permanecer sin cambios durante algunos minutos , hasta que se incorporen nuevos registros al conteo.

Para seguir la elección presidencial se debe ingresar al sitio oficial de resultados del TSE . La plataforma permite consultar los votos y porcentajes de cada candidato , así como el avance del procesamiento de las secciones electorales. Además del resultado nacional, ofrece información por estado y municipio.

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El porcentaje de secciones totalizadas permite conocer cuánto avanzó el conteo. Mientras queden secciones pendientes, las cifras corresponden a resultados parciales .

Cómo seguir el conteo desde el celular

Otra opción es descargar la aplicación Resultados, del Tribunal Superior Electoral, disponible para dispositivos Android e iOS. Al igual que la página web, permite acompañar la totalización de los votos en tiempo real.

Ambas herramientas ofrecen acceso directo a los datos de la Justicia Electoral brasileña durante la definición de la presidencia.