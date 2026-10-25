Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / EN VIVO

Resultados de elecciones en Brasil: cómo seguir el minuto a minuto del conteo de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro

El Tribunal Superior Electoral permite consultar los datos oficiales del balotaje en su página web y en una aplicación para celulares, con actualizaciones a medida que se procesan los votos

25 de octubre de 2026 17:31 hs
El debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro&nbsp;

El debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro 

AFP

Los datos se publican a medida que los boletines de las urnas electrónicas son transmitidos y procesados. Por eso, los números pueden permanecer sin cambios durante algunos minutos, hasta que se incorporen nuevos registros al conteo.

Dónde ver los resultados de Lula y Flávio Bolsonaro en vivo

Para seguir la elección presidencial se debe ingresar al sitio oficial de resultados del TSE. La plataforma permite consultar los votos y porcentajes de cada candidato, así como el avance del procesamiento de las secciones electorales. Además del resultado nacional, ofrece información por estado y municipio.

Más noticias

El Delegado de Pedro Sánchez en Madrid renuncia por la acampada en Puerta del Sol y por no ser candidato

Lula denunció obstáculos en el transporte público para ir a votar en varias ciudades de Brasil

El porcentaje de secciones totalizadas permite conocer cuánto avanzó el conteo. Mientras queden secciones pendientes, las cifras corresponden a resultados parciales.

Cómo seguir el conteo desde el celular

Otra opción es descargar la aplicación Resultados, del Tribunal Superior Electoral, disponible para dispositivos Android e iOS. Al igual que la página web, permite acompañar la totalización de los votos en tiempo real.

Ambas herramientas ofrecen acceso directo a los datos de la Justicia Electoral brasileña durante la definición de la presidencia.

Las más leídas

Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por el clásico de LaLiga de España

Así quedaron el Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la victoria en la hora de Deportivo Maldonado contra Danubio: los fernandinos le pisan los talones a Peñarol

El frío vuelve en plena primavera: Metsul prevé mínimas de menos de 5 °C en zonas fronterizas con Uruguay

Mario Riorda, experto en comunicación política: "Afuera, abajo y al lado de Yamandú Orsi no hay nadie"

Temas

Elecciones Brasil Votos

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos