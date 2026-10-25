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Lula denunció obstáculos en el transporte público para ir a votar en varias ciudades de Brasil

El presidente pidió a la Corte Electoral que garantice el acceso a las urnas. Su campaña reportó esperas de más de una hora en San Pablo y solicitó investigar a una empresa de transporte

25 de octubre de 2026 15:49 hs
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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este domingo obstáculos para que los electores llegaran a sus centros de votación en transporte público en varias ciudades del país, durante el balotaje en el que enfrenta al derechista Flávio Bolsonaro.

Lula pidió a la Corte Electoral "garantizar" que todos los electores puedan votar, después de que en ciudades como San Pablo y Salvador de Bahía se retiraran de circulación ómnibus de línea, según informó AFP.

En San Pablo, su campaña recurrió al Tribunal Regional Electoral para denunciar una reducción de los servicios y solicitar medidas que aseguraran el traslado de los ciudadanos.

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El abogado Michel Bertoni Soares, integrante del equipo jurídico de la campaña, envió un correo al tribunal con reportes de dificultades en distintas zonas de la ciudad, según informó la periodista Mônica Bergamo en Folha de São Paulo.

La denuncia señaló problemas para acceder al transporte en la zona este, incluido Itaim Paulista. En la zona norte, fiscales del Partido de los Trabajadores (PT) recibieron quejas de pasajeros que llevaban más de una hora esperando sin que pasara un ómnibus.

La campaña solicitó que el tribunal consultara a la administración municipal sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los locales de votación. También pidió a la Justicia Electoral que investigara a Viação Cometa, una empresa que opera servicios de larga distancia entre San Pablo y otras ciudades del estado.

Con información de AFP

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