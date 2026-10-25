Con un buen rendimiento de Federico Valverde como capitán y un gol de Mbappé, Real Madrid vence a Barcelona en el segundo tiempo en un partidazo por LaLiga de España

Real Madrid, con Federico Valverde como titular y como capitán del equipo, visita este domingo desde la hora 17 a Barcelona por una nueva fecha de LaLiga de España en un encuentro que se disputará en el Camp Nou.

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Los dirigidos por José Mourinho necesitan los tres puntos de visitantes, ya que su archirrival es el actual puntero del campeonato.

El encuentro comenzó siendo parejo aunque Barcelona era el que más llegaba.

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Federico Valverde se mostró firme desde el inicio como lateral derecho y sin cometer errores.

A los 17' se dio la primera jugada de gol y fue para la visita, tras una gran corrida de Kylian Mbappé y un buen remate de Arda Güler, por el que el arquero catalán dio rebote.

Seis minutos después aparecieron los espacios para Barcelona y Raphinha tuvo un remate largo que se fue apenas afuera.

Xabi Espart se lesionó por una entrada de Aurélién Tchouaméni y su lugar lo ocupó Balde sobre los 28 minutos en el local.

Lunin, sustituto en el arco del engripado Thibaut Courtois, sacó un gol casi hecho a Gordon a los 33' y mandó la pelota al córner.

Y a los 40 minutos llegó el 1-0 para Real Madrid a cargo de Mbappé, quien se llevó por delante un desvío de Gerard Martín de Barcelona.

Lamine Yamal tuvo enseguida el empate, a los 43', tras un enorme pase de Fermín, pero de manera insólita el delantero se lo perdió.

Yan Diomandé tuvo el segundo para la visita en el primer minuto de adición y también erró una situación más que propicia.

En el inicio del segundo tiempo no hubo cambios y de entrada, Tchouaméni recibió la amonestación por fuerte falta sobre Cubarsí.