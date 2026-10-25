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Matías López ganó medalla de bronce en el G1 de Daytona en taekwondo tras superar a rivales de Estados Unidos y Canadá

Matías López tuvo su revancha tras no poder alcanzar el podio de los Juegos Odesur: en Daytona tuvo gran destaque y se colgó la medalla de bronce

25 de octubre de 2026 17:00 hs
Matías López&nbsp;

Matías López 

Guadalupe Grippoli

Guadalupe Grippoli

El taekwondo uruguayo sumó este fin de semana una nueva nota de destaque a través de Matías López quien obtuvo la medalla de bronce en el torneo G1 disputado en Daytona, Estados Unidos, tras completar una destacada actuación frente a competidores internacionales.

En su camino al podio, López superó al estadounidense Oladipo Omokanwaye y posteriormente al canadiense Jacob Fortín, asegurando su lugar entre los medallistas de la competencia.

En la siguiente instancia, el uruguayo fue superado por el estadounidense Omar Salim, resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce.

Este logro se suma a la gran actuación que tuvo Uruguay la semana pasada en la Pan Am Series PATU 12, en Argentina.

En la modalidad de Poomsae (formas), Sofía Briñón conquistó la medalla de oro en sub-21, mientras que Guadalupe Grippoli obtuvo la plata en juvenil. Además, John Cerrato y Guadalupe Grippoli se consagraron campeones en parejas Junior, y Cerrato sumó otro oro en Freestyle Junior.

La delegación también obtuvo resultados destacados en las categorías promocionales, con la medalla de oro para Agustín Sánchez y la de plata para Natalia Gauna.

Guadalupe Grippoli

Guadalupe Grippoli

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