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Matías López ganó medalla de bronce en el Abierto de República Dominicana de taekwondo

Con un triunfo clave ante el colombiano Daniel Gómez, Matías López conquistó medalla en un torneo G1 de World Taekwondo

12 de abril de 2026 15:28 hs
Matías López&nbsp;

Matías López 

El taekwondista Matías López volvió a destacarse a nivel internacional tras obtener la medalla de bronce en el Abierto de República Dominicana, un torneo G1 del circuito de World Taekwondo. El deportista compitió en la categoría -68 kilos y sumó un nuevo logro a su carrera.

El competidor avanzó directamente a la segunda ronda tras quedar libre en el debut. En esa instancia, logró imponerse por 2-1 ante el colombiano Daniel Gómez, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

En semifinales, el uruguayo enfrentó al local Wander González, en un combate exigente que terminó con derrota para López, lo que lo dejó con la medalla de bronce.

El Abierto de República Dominicana forma parte del circuito oficial de World Taekwondo y otorga puntos importantes para el ranking mundial, lo que le da aún más relevancia al desempeño del deportista.

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Este resultado se suma a una temporada de crecimiento para López, quien viene de obtener la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Además, recientemente compitió en el Open de Las Vegas (torneo G2), donde finalizó en la quinta posición.

En ese mismo torneo, la olímpica Sara Grippoli alcanzó los dieciseisavos de final.

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