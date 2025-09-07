Sara Grippoli volvió a subirse a un podio continental: fue bronce en la Presidents Cup de taekwondo en Lima

Sara Grippoli conquistó el sábado la medalla de bronce de la Presidents Cup de taekwondo que se disputó en Lima.

La Presidents Cup es un torneo G3 que es una clase de certamen de los que dan más puntos para el ranking de World Taekwondo .

En la categoría -49 kilos, Grippoli venció en su debut a Cynthia Álvarez de Puerto Rico para luego superar a Jordan Quesada de Estados Unidos y a Ceili Peterson, canadiense nacionalizada por Guyana.

Al llegar a semis, la abanderada en los Juegos Olímpicos de París 2024 , se aseguró medalla y terminó quedándose con la de bronce al perder con la candiense Josipa Kadafar.

Grippoli, de 20 años, venía de ser vicecampeona en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, el mes pasado.

En este torneo fue acompañada por el entrenador Daniel Lee, quien la formó.