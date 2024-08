"Fue algo hermoso": la emoción de Sara Grippoli tras su debut olímpico y ser la primera uruguaya en deportes de combate en la historia de los Juegos

Uruguay's Maria Sara Grippoli Gagliardo (L) and Spain's Adriana Cerezo Iglesias compete in the taekwondo women's -49kg round of 16 bout of the Paris 2024 Olympic Games at the Grand Palais in Paris on August 7, 2024. David GRAY / AFP

“Me llena de felicidad y estoy super feliz de poder decir que soy olímpica”, dijo.

Uruguay's Maria Sara Grippoli Gagliardo (L) and Spain's Adriana Cerezo Iglesias compete in the taekwondo women's -49kg round of 16 bout of the Paris 2024 Olympic Games at the Grand Palais in Paris on August 7, 2024. David GRAY / AFP La uruguaya Sara Grippoli vs Adriana Cerezo en París 2024 Foto: AFP

Para la peleadora uruguaya fue “algo único” y con mucha “emoción” haber competido a nivel olímpico. “Que me estuvieran grabando me intimidó un poco, pero estaba disfrutando y viviendo mi momento, fue algo hermoso que me va a quedar en la cabeza para toda la vida”.

Además, Grippoli se convirtió en la primera mujer uruguaya en competir en deportes de combate en Juegos Olímpicos. “Cuando clasifiqué mi sueño era pelear y ahora ya peleé y lo cerré”, dijo.

María Sara Grippoli María Sara Grippoli en París 2024 UYDeporte

En el futuro, la uruguaya competirá en los Panamericanos Juniors, tendrá competencia en setiembre y octubre y a largo plazo quiere volver a ser olímpica en Los Ángeles 2028. “Es mi sueño”, dijo.

La posibilidad de llegar al repechaje

Tras la derrota, la uruguaya mantenía chances de llegar al repechaje dependiendo de la actuación de la española Cerezo.

“Si ella llega a la final me arrastra al repechaje y podría pelear por el bronce. Hay que ver qué pasa y tener fe, esperar y ver cómo van avanzando las peleas”, dijo.

“Si llego al repechaje sería pelear primero con una rival y luego con una de las que lleguen a semifinal, y en caso de ganar sería el bronce”, dijo. Si le gana a la primera rival del repechaje, ya se asegurará tener diploma olímpico.