/ Agro / EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Maquinaria en la Rural del Prado: 10 fierros alrededor del ruedo, para qué sirven y los precios

Uno de los componentes relevantes en cada edición de la Expo Rural del Prado de la ARU es la oferta de maquinaria agrícola

8 de septiembre 2025 - 12:00hs
Maquinaria para el agro, protagonista también en la Expo Rural del Prado.

Maquinaria para el agro, protagonista también en la Expo Rural del Prado.

Fotos: Juan Samuelle

Buena parte de los 630 expositores en el predio ferial de la edición 120 de la exposición de la ARU pertenecen a ese segmento, son decenas incluso, y realizan un aporte fundamental para el prestigio que tiene una muestra que comenzó el viernes 5 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 14.

Maquinaria: atracción en la Expo de la ARU

DSC_0134
A la vez que se presentan unidades ya impuestas en el mercado, hay también exhibición de innovaciones y en muchos casos precios de oferta, acompañados de servicios financieros diferenciales, para quienes cierren las compras en los 10 días de la exposición de la ARU.

Rodrigo Granja: la presencia de maquinaria "es fundamental"

La presencia de maquinaria en la Expo Rural del Prado "es fundamental", destacó a El Observador Rodrigo Granja, director de Exposiciones de la ARU.

En el ruedo, mientras observaba la calificación de los ejemplares ovinos Hampshire Down, en la mañana de este lunes, explicó que "la exposición ha tenido siempre como de sus patas fundamentales a la maquinaria, la tecnología agrícola, junto con lo ganadero, es una alegría tener acá 1.305 animales bovinos, ovinos, equinos, y muchos más de otras especies, y también es una alegría tener tanta maquinaria, que además de su utilidad le da una presencia muy linda a la Rural del Prado".

Añadió que quien visite la exposición puede ver lo que es la ganadería, su genética de alta calidad, la maquinaria para la agricultura que tiene mucha sinergia con la ganadería y también hay presencia de otros sectores como la forestación y la granja, cada uno con su aporte relevante.

Si bien esas empresas expositoras de maquinaria y herramientas para el campo pueden ser encontradas en las distintas zonas de la Rural del Prado, especialmente se concentran alrededor del ruedo y en ese sector El Observador seleccionó 10 de los cientos de propuestas, para mostrar quién las expone, de dónde proceden -dado que hay de fabricación nacional e importadas-, para qué sirven y el precio que tienen en la Expo Rural del Prado 2025.

DSC_0135

10 fierros en la Rural del Prado

DSC_0107
Distribuidora de estiércol M75, de Mary (Santa Catalina, Soriano), con capacidad para 7,5 metros cúbicos, de fabricación nacional y con un precio de US$ 29.340 para compras en la Rural del Prado.

Tractor Dong Feng, chino, de Florencio Hernández (San Jacinto, Canelones), 90 HP, 4x4 y con cabina, US$ 28.500.

Tractor Dong Feng, chino, de Florencio Hernández (San Jacinto, Canelones), 90 HP, 4x4 y con cabina, US$ 28.500.

Sembradora de pasturas de Tecnorural (Montevideo), origen austríaco, neumática, marca APV y vale US$ 7.200.

Sembradora de pasturas de Tecnorural (Montevideo), origen austríaco, neumática, marca APV y vale US$ 7.200.

AgroMaq (San José) exhibe una fumigadora Jar-Met, polaca, con capacidad de 400 litros y el precio es US$ 2.150.

AgroMaq (San José) exhibe una fumigadora Jar-Met, polaca, con capacidad de 400 litros y el precio es US$ 2.150.

Brete estandar marca Priefert, de EEUU, manual y automático, US$ 6.500, expuesto por Agroventas (Montevideo y sucursales).

Brete estandar marca Priefert, de EEUU, manual y automático, US$ 6.500, expuesto por Agroventas (Montevideo y sucursales).

J. Hartwich (Young) presenta una trailla con capacidad para 4,2 m3, fabricación nacional, demanda 100 a 150 HP y cuesta US$ 13.700.

J. Hartwich (Young) presenta una trailla con capacidad para 4,2 m3, fabricación nacional, demanda 100 a 150 HP y cuesta US$ 13.700.

Trituradora de ramas Orsi, italiana, de Sureña (Montevideo), con capacidad para picar ramas de hasta 15 cms de diámetro, US$ 19.800.

Trituradora de ramas Orsi, italiana, de Sureña (Montevideo), con capacidad para picar ramas de hasta 15 cms de diámetro, US$ 19.800.

Tractor New Holland T6080, 165 caballos de fuerza, origen inglés, US$ 100 mil, de Corporación de Maquinaria (Dolores y sucursales).

Tractor New Holland T6080, 165 caballos de fuerza, origen inglés, US$ 100 mil, de Corporación de Maquinaria (Dolores y sucursales).

Saravia Jorge Hnos (Treinta y Tres) exhibe "La Colonizadora", la Rastra Diamante Kelly, australiana y con un valor de US$ 58.800.

Tractor 3036E John Deere de Interagrovial (Montevideo y sucursales), 36 caballos, 4x4, de India y con un precio que no supera los US$ 13.500.

Tractor 3036E John Deere de Interagrovial (Montevideo y sucursales), 36 caballos, 4x4, de India y con un precio que no supera los US$ 13.500.

