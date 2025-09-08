El juvenil Pablo Alcoba, fue invitado por Marcelo Bielsa y viajó con Uruguay a enfrentar a Chile por Eliminatorias

La selección uruguaya entrenó de forma más suave este lunes a la mañana en el Complejo Uruguay Celeste para el partido de este martes contra Chile por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en el que los celestes ya no se juegan nada porque el jueves, contra Perú, clasificaron a la Copa del Mundo. Uruguay viajó a Santiago con 24 jugadores y en la lista, aparece uno de los sparrings, Pablo Alcoba.
El viaje de Uruguay a Chile
Tanto Pablo, que ahora viaja, como Mateo Alcoba, nacieron en Madrid, España, y ya debutaron con su club, Albion, de la Segunda división profesional. Integran las formativas de esta institución desde los 14 años.
Como informó este domingo Referí, el técnico Marcelo Bielsa desafectó a cuatro futbolistas: Mathías Olivera (suspendido), Giorgian De Arrascaeta (con un tirón), Guillermo Varela y Facundo Pellistri.
20290908 Pablo Alcoba jugando con la selección uruguaya juvenil ante Brasil
Pablo Alcoba tiene chances de estar en el banco de la selección uruguaya para el encuentro contra los chilenos de este martes por las Eliminatorias.
Esta es la lista de los 24 viajeros celestes:
