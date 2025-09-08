Dólar
PEÑAROL

Peñarol recibió multas por el lanzamiento de una petaca y por colgar banderas ante Plaza Colonia pero zafó de que le volvieran a cerrar el estadio

Mirá las dos multas que la Comisión Disciplinaria le aplicó a Peñarol este lunes; los aurinegros zafaron del cierre del estadio, la sanción que recibió Nacional en el clásico del Torneo Apertura por tirar una petaca y un encendedor

8 de septiembre 2025 - 22:57hs
Peñarol 

El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) castigó este lunes a Peñarol con dos multas por un nuevo hecho de violencia cometido por sus hinchas.

Eso le costó a Peñarol una multa de 75 unidades reajustables (UR). Al valor de setiembre, que es $ 1,835,93, esa multa asciende a $ 137.695.

Esa sanción fue impuesta en virtud del artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus hinchas.

Rodrigo Álvez 
PEÑAROL

Rodrigo Álvez, el zaguero que asoma en Peñarol tras la salida de Juan Rodríguez y como futuro recambio de Nahuel Herrera

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

Pero además, Peñarol recibió otra multa de 25 UR por violación al Protocolo de Seguridad que impide el ingreso de banderas.

La barra de Peñarol colgó del tejido de la Cataldi una bandera que decía "Barra Ámsterdam".

El monto de esa multa equivale a $ 45.898 por lo que Peñarol deberá abonar un total de $ 183.593.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura penal para Plaza
Momentos antes del penal de Plaza que Carrizo estrelló en el travesaño y el golero Cortés celebró de forma especial porque mantuvo la ventaja de Peñarol en el marcador

Momentos antes del penal de Plaza que Carrizo estrelló en el travesaño y el golero Cortés celebró de forma especial porque mantuvo la ventaja de Peñarol en el marcador

La prohibición de ingresar banderas se decretó tras los graves incidentes del clásico del Torneo Intermedio donde se produjeron diversos incidentes.

Por ese partido, Peñarol fue castigado con jugar dos partidos a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, razón por la que tuvo que jugar sin sus hinchas ante Progreso y justamente contra Nacional.

Peñarol zafó con la multa de volver a tener que jugar a puertas cerradas.

En el clásico del Torneo Apertura, jugado en el Gran Parque Central, la hinchada de Nacional lanzó un encendedor y una petaca contra jugadores de Peñarol y los tricolores fueron castigados con un partido a puertas cerradas para sus hinchas.

Como el piso del Parque estaba en malas condiciones, la dirigencia decidió jugar ese partido, ante River Plate, en el Franzini.

Peñarol multa Campeón del Siglo

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima
FÚTBOL

España y FIFA quieren que la Finalissima ante Argentina se dispute en Montevideo el año que viene

