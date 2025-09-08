Peñarol recibió multas por el lanzamiento de una petaca y por colgar banderas ante Plaza Colonia pero zafó de que le volvieran a cerrar el estadio

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) castigó este lunes a Peñarol con dos multas por un nuevo hecho de violencia cometido por sus hinchas.

En el partido ante Plaza Colonia , disputado el sábado pasado, hinchas de Peñarol apostados en la Tribuna Cataldi, lanzaron una petaca al campo de juego luego de que el juez Hernán Heras le sancionara un penal a Plaza.

Eso le costó a Peñarol una multa de 75 unidades reajustables (UR). Al valor de setiembre, que es $ 1,835,93, esa multa asciende a $ 137.695.

Esa sanción fue impuesta en virtud del artículo 5 del Código Disciplinario que consagra la responsabilidad objetiva de los clubes por el comportamiento de sus hinchas.

Pero además, Peñarol recibió otra multa de 25 UR por violación al Protocolo de Seguridad que impide el ingreso de banderas.

La barra de Peñarol colgó del tejido de la Cataldi una bandera que decía "Barra Ámsterdam".

El monto de esa multa equivale a $ 45.898 por lo que Peñarol deberá abonar un total de $ 183.593.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura penal para Plaza Momentos antes del penal de Plaza que Carrizo estrelló en el travesaño y el golero Cortés celebró de forma especial porque mantuvo la ventaja de Peñarol en el marcador Foto: Dante Fernández / FocoUy

La prohibición de ingresar banderas se decretó tras los graves incidentes del clásico del Torneo Intermedio donde se produjeron diversos incidentes.

Por ese partido, Peñarol fue castigado con jugar dos partidos a puertas cerradas en el Campeón del Siglo, razón por la que tuvo que jugar sin sus hinchas ante Progreso y justamente contra Nacional.

Peñarol zafó con la multa de volver a tener que jugar a puertas cerradas.

En el clásico del Torneo Apertura, jugado en el Gran Parque Central, la hinchada de Nacional lanzó un encendedor y una petaca contra jugadores de Peñarol y los tricolores fueron castigados con un partido a puertas cerradas para sus hinchas.

Como el piso del Parque estaba en malas condiciones, la dirigencia decidió jugar ese partido, ante River Plate, en el Franzini.