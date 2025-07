Se terminan las banderas colgadas en los tejidos; el ministro del Interior explicó la decisión tras la reunión con Peñarol, Nacional y la AUF

CLÁSICO Pirotecnia y banderas de rivales: Ministerio del Interior asegura que "no había nada" al momento de la inspección

Reunión ministerio del interior Nacional Peñarol AUF violencia en el fútbol Zaidensztat Ricardo Vairo Enrique Campos Ignacio Ruglio Carlos Negro Matías Perez Victoria Díaz Pérez Lauro.jpeg El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió a los representantes de Nacional, Ricardo Vairo, Flavio Perchman y Enrique Campos, Peñarol, Eduardo Zaidensztat e Ignacio Ruglio, y de la AUF, Victoria Díaz, Matías Pérez y Sergio Pérez Lauro, tras el violento clásico del domingo por la final del Intermedio FOTO: LEONARDO CARREÑO

La prohibición de las banderas de gran porte y colgadas de los tejidos

La primera de las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior señala la "prohibición del despliegue de banderas de gran porte en cumplimiento estricto del Reglamento de Seguridad de AUF".

Mientras que el segundo punto establece que "las puertas de los estadios no se abrirán si hay banderas colocadas que impidan una clara individualización de quienes están en las tribunas".

Esa normativa incluye la prohibición de las banderas colgadas en los alambrados de los estadios, las que suelen verse en las canchas del fútbol uruguayo, según indicó el ministro Carlos Negro este jueves.

“Hay una normativa AUF muy clara de qué tipo de banderas u objetos se pueden ingresar a espectáculos. No pueden ser ingresado ningún tipo de bandera u objeto que interfiera la visibilidad de los espectadores al partido. Vemos que hay un tejido que se llena de banderas y atrás, el primer anillo, la primera franja de espectadores no lo ocupan. Me refiero al clásico y en las canchas chicas es pero todavía, que tienen pocas localidades y están tapadas”, explicó a Minuto 1 de Radio Carve Deportiva.

“Es absurdo permitir que eso ocurra. Porque estamos hablando de los problemas económicos de los clubes, de la necesidad que tiene de recuadra, y se inhabilita que muchos espectadores no puedan ver el cotejo”, agregó.

Además, señaló que las banderas interfieren en la identificación de los violentos. “Pero además el tema de las banderas también es que bajo esas banderas se cobijan esos delincuentes, cometen el hecho delictivo y se tapan, o cometen el hecho delictivo tapándose. E impiden a las autoridades, a las cámaras, ser identificados cuando cometen delitos. Son parte de los objetos o efectos del delito, de la cobertura que utilizan para permitir el delito”.

“Pero además, la bandera son utilizadas como efecto provocador para incitar el odio del otro. Yo te robo una bandera y después te muestro que te la robé y te la saqué”, señaló.

Consultado por si cuando vuelva el fútbol uruguayo, el 2 de agosto, iban a haber banderas en los tejidos, dijo que “no” y señaló que el cumplimiento de esa normativa estará a cargo de “la seguridad de los clubes”.

Ante la pregunta de qué pasaría si los hinchas no bajan las banderas, señaló: “Se supone que eso está prohibido y la seguridad la hace el encargado del espectáculo”.

También dejó abierta la posibilidad de que en ese tipo de casos pueda ingresar la Policía a los estadios.

“La policía no tiene prohíbo entrar, si decide entrar, entra. Pero tiene que entrar por un motivo, porque es un espectáculo privado, y tiene que evaluar la necesidad de entrar, porque hay la comisión de un delito, de una falta, o se está ponendo en riesgo la seguridad del espectáculo”, explicó.

“Puede tomar la decisión de ingresar”, dijo Negro. “(La Policía) Va a evaluar una serie de circunstancia que le indique que es conveniente ingresar o no. Depende de las consecuencias que pueden tener ese ingreso. Tiene que tener una finalidad y lograr esa finalidad”, sostuvo. “Sacar una bandera poniendo en riesgo la seguridad de cientos de personas, quizás no”.

Consultado por si iban a poder desplegarse banderas de 2 x 1 metros, las que hoy están autorizadas, señaló: “Todavía no definimos”.

Las medidas que anunció el Ministerio del Interior:

En la reunión, el Ministerio del Interior planteó la necesidad de revisar todos los protocolos de control de seguridad, tanto los que están a cargo de la Policía como los que corresponden a la seguridad privada.

Luego, Gerardo Siri, calificó la reunión detalló una serie de medidas acordadas:

Prohibición del despliegue de banderas de gran porte en cumplimiento estricto del Reglamento de Seguridad de AUF.

en cumplimiento estricto del Reglamento de Seguridad de AUF. Las puertas de los estadios no se abrirán si hay banderas colocadas que impidan una clara individualización de quienes están en las tribunas.

Acuerdo para que los clásicos disputados en estadios de los clubes se jueguen sin presencia de hinchada visitante .

. Control y revisión corporal y de pertenencias de toda persona que ingrese y desempeñe funciones en los estadios: personal de ventas, proveedores, jugadores, dirigentes, palquistas, técnicos, etc.

Acceso total a todas las instalaciones de los estadios incluso los destinados a depósitos de proveedores externos.

Realizar un relevamiento exhaustivo de todas las instalaciones e infraestructura de los escenarios deportivos incluyendo las capacidades instaladas del sistema de cámaras y videovigilancia.

Instalar dos grupos de trabajo permanentes para continuar el diálogo y acordar la concreción de estas propuestas con una convocatoria amplia a través de la AUF y la Secretaría Nacional del Deporte.