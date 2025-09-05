Dólar
SELECCIÓN URUGUAYA

Los tres jugadores que vuelven en la selección uruguaya y el que quedó suspendido para el partido del martes ante Chile que cierra las Eliminatorias

Marcelo Bielsa puede rearmar el equipo para el último encuentro de Eliminatorias contra Chile con tres futbolistas que retornan a la celeste, aunque tendrá una ausencia

5 de septiembre 2025 - 14:21hs
Darwin Núñez y el 2-0 a Argentina ante Dibu Martínez



Luis Robayo / AFP

La selección uruguaya derrotó 3-0 a Perú y pudo disfrutar de una gran noche este jueves en el Estadio Centenario, por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, por lo que clasificó a la próxima edición de la Copa del Mundo. Mientras tanto, pensando en su próximo rival, Chile, podrán volver tres jugadores, Darwin Núñez, Nahitan Nández y Ronald Araujo, en tanto que Mathías Olivera quedó suspendido.

El encuentro que resta, será solo para terminar el fixture y la celeste visitará el martes a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, que viene de ser goleado 3-0 por Brasil en Maracaná, y ya está eliminado del Mundial.

En esa última fecha de las Eliminatorias, Chile afrontará una nueva sanción de FIFA por "discriminación y abuso racista" en el compromiso ante Argentina, por lo que el aforo del estadio será reducido a la mitad.

Bentancur y Valverde en un partido contra Chile
ELIMINATORIAS

La dura sanción de FIFA que recibió Chile, el próximo rival de la selección uruguaya por Eliminatorias

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Tres que podrá tener Bielsa y una ausencia

Marcelo Bielsa afrontará el último partido de las Eliminatorias, contra Chile en Santiago, con la intención de lograr los tres puntos y buscar el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Para dicho encuentro a jugarse el martes a la hora 20.30, el DT celeste podrá contar con tres regresos.

Uno de ellos es nada menos que Darwin Núñez, quien terminó de cumplir los cinco partidos que le aplicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego de haber participado de los incidentes con hinchas colombianos terminada la semifinal de la Copa América del año pasado en Estados Unidos.

El actual delantero de Al-Hilal de Arabia Saudita, muy factiblemente pueda ser titular contra los chilenos.

Por otra parte, Nahitan Nández y Ronald Araujo ya cumplieron su partido de suspensión por haber acumulado dos tarjetas amarillas, y también podrán estar ante Chile.

20250610 Mathías Olivera de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias
Mathías Olivera de Uruguay por Eliminatorias



El único futbolista suspendido que tiene Marcelo Bielsa es el zaguero Mathías Olivera, quien vio su segunda amarilla contra Perú este jueves, y de esa manera, quedó automáticamente fuera del próximo compromiso.

