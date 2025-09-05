Los cuerpos de Andrés Morosini y sus hijos aparecieron sin signos de violencia y el auto fue golpeado por la corriente del arroyo

Ninguno de los buzos que participó de la búsqueda de Andrés Morosini y sus hijos de 2 y 6 años querían encontrar el auto rojo, con el que el hombre de 28 años secuestró a los menores y se metió en las aguas del arroyo Don Esteban (Río Negro).

Las tareas comenzaron sobre la tarde del jueves, cuando efectivos policiales recibieron una pista de que el vehículo había salido rumbo a Río Negro y circulado por varias rutas internas del departamento.

En medio del rastrillaje , las autoridades encontraron huellas cerca del arroyo, que daban la pauta de que el auto podía haber ingresado al agua. El dibujo de la marca y el tamaño fue clave para asociarlo con el vehículo, que era de pequeñas dimensiones.

JUSTICIA Jairo Larrarte fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo

SORIANO La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

La Policía trasladó un helicóptero del Ministerio del Interior para tener una visión desde el aire y le pidió a la Armada que mandara buzos para poder zambullirse en el agua en busca del auto.

Las horas de luz corrían de atrás a las autoridades, que sobre las 20:00 horas decidieron suspender la búsqueda y comenzar nuevamente sobre las 7:00 de este viernes.

Un elemento que hizo que las tareas fueran más complejas es la correntada que presenta el arroyo Don Esteban, en cuyo puente Morosini trabajó como constructor. Los buzos peinaron el arroyo desde donde aparecieron las huellas del auto hasta un alambrado, bajo el entendido de que la fuerza del agua no lograba romper los alambres y hacer pasar el BYD.

La correntada provocó que el auto se golpeara varias veces. De hecho, como resultado, la parte más afectada fue el frente y el comienzo del techo del vehículo porque el peso del motor hacía que la careta del BYD se fuera contra el fondo del Don Esteban.

Pasada media mañana, uno de los buzos vio el auto rojo de trompa sobre el suelo. Se acercó y notó que en el interior estaban los tres cuerpos. Morosini sobre el volante y sus dos hijos sentados en el asiento trasero.

Fuentes policiales dijeron a El Observador que, por los movimientos que hizo desde que secuestró a sus hijos, el hombre sabía de antemano que iba a terminar con el auto en el fondo del arroyo. De hecho, estiman que poco después de que comenzó la búsqueda, Morosini decidió hundirse con el BYD.

Los menores ya fueron llevados a la morgue para luego ser entregados a su madre. En una pericia inicial que hicieron los efectivos, no notaron signos de violencia. Tampoco hay indicios de que el auto haya sufrido un accidente de tránsito antes de hundirse en el arroyo.

El caso comenzó cuando el miércoles, Morosini llegó y secuestró a sus hijos, tras amenazar a la madre. De allí salió rumbo a la Ruta 2, en dirección a Fray Bentos, y pasó un peaje. También pasó por la Ruta 24, según los registros de la Policía.

Desde la fuerza policial aclararon que la investigación sigue, con el fin de no descartar ninguna hipótesis.