/ Nacional / JUSTICIA

Jairo Larrarte fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo

La pena del titular del Grupo Larrarte se reducirá por los meses que ya ha pasado en prisión preventiva

5 de septiembre 2025 - 16:32hs
Jairo Larrarte junto a su abogado, Enrique Moller

Jairo Larrarte junto a su abogado, Enrique Moller

Joaquín Pisa

Este viernes Jairo Larrarte. director del Grupo Larrarte, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo, confirmó El Observador presente en la audiencia judicial.

El fiscal adscripto de Delitos Económicos, Leonardo Rosas, calificó al grupo como una estafa piramidal y dijo que Larrarte “creó una estratagema dedicada al engaño” con un “montaje” de un negocio ganadero que “se nutría del dinero de los inversores”, con una estrategia de marketing que mostraba “pujanza” y que erradicaba “dudas” hasta de los inversores “más experimentados”. Además, alegó que prometía "rentabilidad alta y los retornos iniciales realizados".

También dijo que Larrarte “continuó ofertando su negocio y captando capital de inversión” luego de las primeras denuncias en su contra a mediados de 2024 “para continuar su estafa que ya no tenía piso de veracidad”.

La pena del empresario se reducirá por los meses que ya ha pasado en prisión preventiva. Este acuerdo fue confirmado por fuentes del caso y se hizo efectivo en una audiencia que comenzó a las 11:00.

El acuerdo llega una semana después de que se impusieran medidas cautelares contra su pareja, Marcos Ledesma, y su contador, Rafael Vinzia. A pesar de este arreglo, el abogado de varios damnificados, Juan Pablo Decia, criticó que Larrarte debería ser condenado por más delitos, como insolvencia societaria fraudulenta y asociación para delinquir, lo que aumentaría su pena. Decia alegó que la evidencia sugiere que Larrarte desvió fondos de la empresa y que el fiscal no consideró estas opciones al proponer el acuerdo.

Noticia en desarrollo

Temas:

Jairo Larrarte Grupo Larrarte condena

