Dólar
Compra 38,90 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
muy nuboso
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Grupo Larrarte: Jairo Larrarte alcanzó un acuerdo abreviado con Fiscalía y será condenado a prisión

El empresario será condenado por los delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo

4 de septiembre 2025 - 12:09hs
Jairo Larrarte, director del Grupo Larrarte

Jairo Larrarte, director del Grupo Larrarte

Foto: Inés Guimaraens

Jairo Larrarte, director del Grupo Larrarte imputado por estafar a cientos de inversores, alcanzó un acuerdo abreviado con Fiscalía y será condenado a prisión, informó Telenoche y confirmaron fuentes del caso a El Observador.

Larrarte fue imputado en abril de 2025 por los delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. Fuentes de caso ratificaron que el empresario será condenado por estos tres delitos tras alcanzar un acuerdo con el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado.

El acuerdo llega una semana después de que se dispusieran medidas cautelares contra la pareja de Larrarte, Marcos Ledesma, y su contador Rafael Vinzia. La justicia les prohibió salir del país, les retuvo los pasaportes y los obligó a fijar domicilio por 180 días.

Más noticias
Stand del Grupo Larrarte. (Archivo)
CRÓNICA

Cuentas bancarias a su nombre y un viaje al exterior: la evidencia que recabó la Fiscalía en contra de Marcos Ledesma, la pareja de Jairo Larrarte

grupo larrarte: justicia otorgo medidas cautelares para la pareja de jairo larrarte y para el contador del fondo ganadero
FONDOS GANADEROS

Grupo Larrarte: Justicia otorgó medidas cautelares para la pareja de Jairo Larrarte y para el contador del fondo ganadero

Fuentes de la investigación indicaron que dos días antes de esa audiencia, Larrarte realizó una nueva declaración al fiscal Machado antes de alcanzar el acuerdo.

La condena se hará efectiva este viernes, en una audiencia que se celebrará a las 11:00.

Juan Pablo Decia, abogado de varios damnificados del Grupo Larrarte, relató a El Observador que el fiscal Machado le comunicó a los defensores de las víctimas la idea de firmar un abreviado en una reunión realizada el pasado 22 de agosto.

Allí, Machado les indicó que un informe del equipo multidisciplinario de Fiscalía les marcó que "no podían imputarle lavado de activos en ninguna de sus modalidades" a Larrarte.

No obstante, Decia envió un correo a la Fiscalía en el que marcó que sus clientes "no estarían de acuerdo" con una condena por los tres delitos ya imputados.

Además, postuló que sí es posible condenar al empresario por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta", sobre el que entiende "existe profusa evidencia en la carpeta" investigativa y es "coherente con la tesis de fiscalía de que el patrimonio de la empresa se esfumó/ desapareció", y por "asociación para delinquir".

El abogado explicó que si se condenara a Larrarte por estos delitos, la pena debería aumentar hasta a 10 años de prisión, pero criticó que Machado ya tenía tomada su decisión cuando los llamó a la reunión.

Temas:

Grupo Larrarte Jairo Larrarte fiscalía

Seguí leyendo

Las más leídas

El ómnibus articulado de Cutcsa que se lanzó en 2006 y que duró menos de dos años
CIUDAD

Los ómnibus articulados que ya circularon por 18 de Julio y por qué fracasó la iniciativa: "No estaban dadas las condiciones"

Neymar 
BRASIL

Sorpresa mundial: un empresario brasileño le deja a Neymar una herencia de US$ 1.000 millones

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Incendio fatal en Villa Española
CRÓNICA

Tragedia en Villa Española: el incendio que encendió "muy rápido", el intento de ayuda de los vecinos y una escena que dejó a bomberos aterrados

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos