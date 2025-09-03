Tragedia en Villa Española: el incendio que encendió "muy rápido", el intento de ayuda de los vecinos y una escena que dejó a bomberos aterrados

"¿Cómo creer en Dios después de esto?" . La pregunta se la hizo una mujer que miraba desde la vereda de enfrente la casa de Villa Española en la que este miércoles murieron siete personas, cinco de ellos menores. "¿En Dios? Yo no creo en Dios" , fue la respuesta que recibió por parte de otra mujer a su costado.

Sobre las 9:00, en la esquina de Apóstoles y Cipriano Miró , el silencio se entremezclaba con llantos desesperados. Alrededor de 40 personas, entre familiares y vecinos , rodeaban el frente del pasillo de viviendas donde ocurrió la tragedia, escoltada por un camión blindado de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo ( Unatem ) de la Jefatura de Policía capitalina y una camioneta de Investigación de Siniestros de Bomberos .

Muchos de de los presentes estaban allí hace horas . Los vecinos fueron los primeros en ver el incendio, sobre las 06:00 de la madrugada. Intentaron hacer "de todo" para entrar al hogar, ubicado al fondo del pasillo, al punto que algunos "rompieron puertas y ventanas" pero varios de ellos comentaron que era "imposible".

Las primeras autoridades en llegar fueron los policías . Uno de los oficiales contó que al enfrentarse a la casa en llamas se sacó el chaleco antibalas, tiró sus armas, y se abalanzó contra el hogar , pero el fuego y el humo le impidieron ingresar.

Minutos después arribaron los primeros bomberos, del Destacamento de Maroñas, pero el fuego ya estaba casi extinguido. La escena que vieron al ingresar a ese hogar de ladrillo, con cinco dormitorios y techo liviano que fueron totalmente consumidos, los mantenía entre aterrados e impresionados horas después.

Fue todo "muy rápido", lamentaron varias personas que vieron el fuego y hablaban mientras esperaban el avance de las tareas de las autoridades en la casa.

Victoria Barboza, vocera de Bomberos que salió visiblemente afectada del lugar de los hechos, explicó que en la actualidad las casas cuentan con muchos más elementos inflamables que antes lo que causa que los incendios se expandan de forma mucho más veloz. Hasta el momento son 37 las víctimas fatales en incendios en estructuras en lo que va de 2025.

La funcionaria también indicó que todavía faltan pericias para determinar qué fue lo que causó el foco. No obstante, algunos oficiales indicaron que todo apunta a que el fuego comenzó por una estufa que había en el comedor de la casa, cerca de la entrada. Uno de los integrantes de la familia estaba cerca y murió calcinado, mientras que las otras seis víctimas fallecieron por intoxicación por el humo.

Mientras Barboza hablaba con la prensa, algunas personas pidieron a los medios presentes que se retiraran de la zona y fueran a "seguir a los chorros". Luego la situación se calmó con vecinos y periodistas separados por el asfalto de la calle Miró.

Varios vecinos comentaron que la familia vivía desde siempre en la zona. Los adultos eran pareja: al padre lo llamaban "Poroto", y a la madre muchos la recordaban como una "luchadora". Tenían un hijo en común, el menor de las víctimas, que había festejado su cumpleaños de 2 años hace una semana. Los otros cuatro menores eran adolescentes.

La camioneta del Instituto Técnico Forense (ITF) se acercó a la puerta de las viviendas cerca de las 11:00, después de que la Policía Científica –que utilizó un scanner 3D para relevar la escena– e Investigación de Siniestros de Bomberos culminaran sus tareas en el hogar.

La mayoría de los vecinos y familiares presentes se acercaron al vehículo mientras llevaban allí los cuerpos. Una familiar se desvaneció en medio del tumulto y fue llevada de urgencia en un auto a un hospital.

Los llantos se mezclaban con gritos desgarradores, hasta que pocos minutos después de que se fueran las autoridades volvió el silencio.

La gente del barrio comenzó a irse de a poco, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Otros daban vueltas por la calle y hablaban por teléfono comentando lo que habían vivido. Algunos quedaron allí, mirando a la nada, buscando una respuesta.