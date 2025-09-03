Tragedia en Villa Española: incendio terminó con dos adultos y cinco niños muertos

Un incendio ocurrido este miércoles en una casa del barrio Villa Española terminó con dos adultos y cinco niños muertos , según informó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) en un comunicado.

Este miércoles por la mañana el Destacamento de Bomberos de Maroñas recibió una alerta por un incendio que se estaba desarrollando en una vivienda de las calles Cipriano Miró y Apóstoles.

Cuando llegaron al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya se había expandido por toda la casa. En una primera inspección desde el exterior vieron a una víctima "carbonizada".

Tras finalizar la extinción de las llamas, los funcionarios ingresaron a la casa junto a la Policía y hallaron los restos de siete personas, dos adultos y cinco niños.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos indicaron que se trabaja para determinar las causas y el origen del siniestro.

La oficina indicó que hasta el momento son 37 las personas fallecidas en incendios en estructuras en lo que va de 2025.