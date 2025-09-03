Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
llovizna ligera
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAGEDIA

Tragedia en Villa Española: incendio terminó con dos adultos y cinco niños muertos

Bomberos detalló que hasta el momento son 37 las personas fallecidas en incendios en estructuras en lo que va de 2025

3 de septiembre 2025 - 7:50hs
bomberos, incendios, accidentes, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Un incendio ocurrido este miércoles en una casa del barrio Villa Española terminó con dos adultos y cinco niños muertos, según informó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) en un comunicado.

Este miércoles por la mañana el Destacamento de Bomberos de Maroñas recibió una alerta por un incendio que se estaba desarrollando en una vivienda de las calles Cipriano Miró y Apóstoles.

Cuando llegaron al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya se había expandido por toda la casa. En una primera inspección desde el exterior vieron a una víctima "carbonizada".

Más noticias
Policías rescataron a tres personas de un Incendio
INCENDIO

Policías rescataron a tres personas que quedaron atrapadas en un incendio una casa en barrio Flor de Maroñas

pericia concluye que la moto que atropello rafael villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de tv iba a mas de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Tras finalizar la extinción de las llamas, los funcionarios ingresaron a la casa junto a la Policía y hallaron los restos de siete personas, dos adultos y cinco niños.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos indicaron que se trabaja para determinar las causas y el origen del siniestro.

La oficina indicó que hasta el momento son 37 las personas fallecidas en incendios en estructuras en lo que va de 2025.

Temas:

incendio Villa Española Bomberos

Seguí leyendo

Las más leídas

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos