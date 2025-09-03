Dólar
TRAGEDIA EN VILLA ESPAÑOLA

ANEP dará acompañamiento psicológico a estudiantes y padres de Villa Española tras incendio en el que murieron cinco menores y dos mayores de edad

Entre las víctimas hay un niño de 2 años y adolescentes tenían entre 14 y 16 años, según comentaron vecinos a la vivienda que se incendió

3 de septiembre 2025 - 19:50hs
20250723 ANEP, fachada
Foto: Inés Guimaraens

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) brindará acompañamiento psicológico a estudiantes y padres de Villa Española, luego del incendio en una casa de este barrio de Montevideo en el que murieron cinco menores de edad y dos mayores.

El incendio de este miércoles ocurrió en una casa de las calles Cipriano Miró y Apóstoles. Vecinos del barrio dijeron a El Observador que había un niño que había cumplido 2 años hace algunas semanas y que los adolescentes tenían entre 14 y 16 años.

Cuando llegaron al lugar, los bomberos constataron que el fuego ya se había expandido por toda la casa. En una primera inspección desde el exterior vieron a una víctima "carbonizada", según el reporte oficial.

La consejera de ANEP Elbia Pereira contó que la administración "reforzó el tema psicólogo, donde se necesita mucho acompañamiento a esa comunidad", tanto "a los estudiantes" como "a los adultos que forman parte de esa comunidad educativa”.

“Se va a seguir trabajando a medida que pasan los días y las horas. Se necesita refuerzo para ese acompañamiento. Lo irán evaluando los profesionales”, agregó Pereira en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4.

"El duelo lleva etapas y tiempos, hay que atender los más posible a cada uno y ofrecer desde la educación pública herramientas", sentenció.

En cuanto a la vivienda afectada se trataba de una construcción tradicional, de bloques con techo liviano, con dimensiones aproximadas de 8x10 metros. La fiscal que asumió la investigación, Viviana Maqueira, se presentó en el lugar de los hechos.

La oficina indicó que hasta el momento son 37 las personas fallecidas en incendios en estructuras en lo que va de 2025.

