Último tramo de clases: cuándo son las vacaciones de setiembre en Uruguay y el fin de año lectivo 2025

Las vacaciones de primavera 2025 para los estudiantes públicos, según el calendario escolar de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), serán los días 22, 23 y 24 de setiembre, abarcando un último descanso de tres días antes de lo que será el fin de año lectivo.
Sin embargo, en los centros privados pueden optar por agregar lunes 20 y martes 21 de setiembre, ampliando así el receso a cinco días en total. Esto dependerá de la decisión de cada institución privada, que tiene la posibilidad de adaptar el calendario según sus propias normativas.
Este período de descanso es el último receso antes del fin de año lectivo.
En Uruguay, el fin de clases 2025 está establecido de acuerdo con el calendario escolar definido por el Consejo Directivo Central (Codicen) y la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional.
Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Planes 2023):
Educación Secundaria:
Estudiantes del Plan 2023 de Educación Básica Integrada (EBI):
Cierre de cursos: 28 de noviembre.
Acompañamiento Pedagógico Específico: entre el 1 y el 12 de diciembre.
Pruebas de acreditación: entre el 22 y el 30 de diciembre.
Estudiantes de Ciclo Básico (Plan anterior):
Estudiantes de resto de planes de Educación Secundaria:
Educación Media Superior:
Bachillerato (Plan 1994):
Educación Técnico Profesional:
Este calendario está diseñado para organizar de manera clara el final del ciclo lectivo en los diferentes niveles educativos, con la posibilidad de exámenes y actividades de cierre programadas en las siguientes semanas de diciembre.