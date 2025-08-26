Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
7°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / EDUCACIÓN

Último tramo de clases: cuándo son las vacaciones de setiembre en Uruguay y el fin de año lectivo 2025

Las vacaciones de setiembre o primavera son el último receso antes del fin de año lectivo

26 de agosto 2025 - 8:41hs
20240319 Utiles escolares. Escuela pública, alumnos, escolares, educación pública. (19).jpg
Foto: Inés Guimaraens

Las vacaciones de primavera 2025 para los estudiantes públicos, según el calendario escolar de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), serán los días 22, 23 y 24 de setiembre, abarcando un último descanso de tres días antes de lo que será el fin de año lectivo.

Sin embargo, en los centros privados pueden optar por agregar lunes 20 y martes 21 de setiembre, ampliando así el receso a cinco días en total. Esto dependerá de la decisión de cada institución privada, que tiene la posibilidad de adaptar el calendario según sus propias normativas.

Este período de descanso es el último receso antes del fin de año lectivo.

Más noticias
Autos. (Archivo)
POLICIAL

Durazno: un hombre murió tras sufrir graves quemaduras mientras intentaba robar combustible de varios autos

un semestre con la familia salle en el parlamento: el libro que le recomendo oddone, los 20 masones colorados y la trastienda politica
IDENTIDAD SOBERANA

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

En Uruguay, el fin de clases 2025 está establecido de acuerdo con el calendario escolar definido por el Consejo Directivo Central (Codicen) y la Dirección General de Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Técnico Profesional.

Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Planes 2023):

  • Las clases terminan el 12 de diciembre.

  • Los actos de fin de curso deberán realizarse entre el 13 y el 16 de diciembre.

Educación Secundaria:

  • Estudiantes del Plan 2023 de Educación Básica Integrada (EBI):

    • Cierre de cursos: 28 de noviembre.

    • Acompañamiento Pedagógico Específico: entre el 1 y el 12 de diciembre.

    • Pruebas de acreditación: entre el 22 y el 30 de diciembre.

  • Estudiantes de Ciclo Básico (Plan anterior):

    • Cierre de cursos: 28 de noviembre.

  • Estudiantes de resto de planes de Educación Secundaria:

    • Cierre de cursos: 5 de diciembre.

Educación Media Superior:

  • Estudiantes de 1° año:

    • Cierre de cursos: 28 de noviembre.

    • Exámenes: entre el 22 y el 29 de diciembre.

  • Estudiantes de 2° y 3° año:

    • Cierre de cursos: 21 de noviembre.

Bachillerato (Plan 1994):

  • Cierre de cursos: 5 de diciembre.

  • Exámenes: entre el 15 y el 19 de diciembre.

Educación Técnico Profesional:

  • Cierre de cursos: 29 de noviembre.

Este calendario está diseñado para organizar de manera clara el final del ciclo lectivo en los diferentes niveles educativos, con la posibilidad de exámenes y actividades de cierre programadas en las siguientes semanas de diciembre.

Temas:

vacaciones Uruguay ANEP Setiembre vacaciones de setiembre

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo espera que el veranillo dure tres días
CLIMA

Meteorólogo prevé la llegada de un nuevo "veranillo" este martes y luego el arribo del temporal de Santa Rosa: ¿qué temperaturas se esperan?

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República
OPERACIÓN

Lacalle Herrera fue operado en Argentina y no pudo asistir al acto por el bicentenario de la Independencia en Florida

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos