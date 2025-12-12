Una apuesta fuerte en Montevideo: comenzó la obra del proyecto que marcará un nuevo estándar en vivienda

Con un almuerzo exclusivo en el terreno donde se construirá Le Mont, quedó inaugurado oficialmente el comienzo de obra del nuevo desarrollo residencial de Planet Partners, un proyecto que busca elevar los estándares de arquitectura, diseño y calidad de vida en Montevideo.

El encuentro, concebido como el primer hito formal del proceso de construcción, reunió a líderes del sector inmobiliario, empresarios del rubro, desarrolladores, inversores y referentes del ecosistema arquitectónico local, quienes participaron del tradicional asado de obra, preparado por el equipo de Un Asador.

La jornada funcionó como un espacio de networking y como una primera aproximación al espíritu del proyecto en el mismo terreno donde tomará forma.

Le Mont es impulsado por Planet Partners, bajo la visión y dirección estratégica de César Escandarani, quien lidera la propuesta desde una mirada integral de desarrollo urbano contemporáneo.

El proyecto cuenta con la arquitectura de Martín Gómez Platero, mientras que el Studio Arthur Casas —referente internacional en diseño interior— aporta la estética y el carácter distintivo que acompañará los espacios residenciales.

El edificio, ubicado en el Puertito del Buceo, fue concebido como una torre de categoría superior, con materiales nobles, líneas modernas y una propuesta que prioriza la luz natural, el confort, la funcionalidad y la calidad constructiva. Se perfila como un desarrollo emblemático en el marco del crecimiento sostenido de la ciudad, especialmente en áreas de alto valor residencial.

Este almuerzo marcó el inicio simbólico de un camino que continuará con un cronograma de obra sostenido, nuevas instancias de presentación y acciones orientadas a inversores, futuros residentes y actores clave del mercado.

Sobre Le Mont

Se presenta como un desarrollo pensado para quienes buscan una forma de vivir más contemporánea, equilibrada y conectada con la ciudad. Su propuesta combina amplitud, luz natural y un enfoque en la calidad de vida, con unidades diseñadas para adaptarse a distintas etapas y estilos de vida.

El proyecto destaca por su elegancia atemporal, una estética cuidada y una selección minuciosa de materiales que transmiten calidez y sofisticación. La integración de terrazas amplias, espacios flexibles y áreas comunes pensadas para el día a día permiten que cada residente encuentre un ambiente cómodo, moderno y funcional.

Además, Le Mont apuesta por amenidades que acompañan las nuevas formas de habitar: espacios para trabajar, recibir invitados, ejercitarse o simplemente disfrutar de momentos de calma. Todo esto en una ubicación estratégica de Montevideo, donde se combinan accesibilidad, servicios y un entorno seguro y consolidado.

El desarrollo se perfila como un nuevo punto de referencia en el mercado residencial de la ciudad, destacándose por su visión integral, su curaduría estética y su enfoque en el bienestar como eje central de la experiencia de vivir.