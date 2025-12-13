Nacional vs Flamengo por la Champions League Americas: a qué hora juegan y por dónde ver el partido

James Feldeine Foto: @LUB_Uy

Nacional recibe este sábado a Flamengo en Paysandú en el marco de una nueva fecha de la fase de grupos de la Champions League Americas, con el objetivo de cortar la buena racha del equipo brasilero en el certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFbasketball/status/1999818824275599559&partner=&hide_thread=false ¡Hoy #JuegaNacional por @BCLAmericas !



Flamengo

Estadio Cerrado 8 de Junio

21:10hs

https://t.co/T3XX8t8Iap pic.twitter.com/1DOwzlnQqM — Nacional Basketball (@CNdeFbasketball) December 13, 2025 El elenco brasilero atraviesa un gran estado de forma y Nacional buscará cortar esa seguidilla en el Estadio Gimnasio 8 de junio para afianzarse en el grupo que también comparte con Obras Sanitarias de Argentina.

Será el primer partido del Grupo B, que en enero tendrá otra doble fecha en Río de Janeiro, y en febrero culminará en Argentina.

¿Dónde ver a Nacional frente a Flamengo en la Champions Sudamericana de Básquetbol? Para Sudamérica, el encuentro, que será a las 21:10 horas, será transmitido mediante el canal oficial de la competición en YouTube.

En Uruguay, en cambio, el partido solo se podrá ver en vivo a través de Dsports.