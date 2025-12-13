Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / CHAMPIONS

Nacional vs Flamengo por la Champions League Americas: a qué hora juegan y por dónde ver el partido

Nacional recibe este sábado en condición de local a Flamengo por una nueva jornada de la Champions Sudamericana de Básquetbol

13 de diciembre 2025 - 14:07hs
James Feldeine

James Feldeine

Foto: @LUB_Uy

Nacional recibe este sábado a Flamengo en Paysandú en el marco de una nueva fecha de la fase de grupos de la Champions League Americas, con el objetivo de cortar la buena racha del equipo brasilero en el certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFbasketball/status/1999818824275599559&partner=&hide_thread=false

El elenco brasilero atraviesa un gran estado de forma y Nacional buscará cortar esa seguidilla en el Estadio Gimnasio 8 de junio para afianzarse en el grupo que también comparte con Obras Sanitarias de Argentina.

Será el primer partido del Grupo B, que en enero tendrá otra doble fecha en Río de Janeiro, y en febrero culminará en Argentina.

¿Dónde ver a Nacional frente a Flamengo en la Champions Sudamericana de Básquetbol?

Para Sudamérica, el encuentro, que será a las 21:10 horas, será transmitido mediante el canal oficial de la competición en YouTube.

Sebastián Coates y Mauricio Pereyra con la copa de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

La carta que Sebastián Coates le dedicó a su amigo Mauricio Pereyra luego de que Nacional oficializara su retiro: "El final que vos elegiste fue ser querido"

Nicolás Vallejo, jugador de Liverpool
MERCADO DE PASES

Liverpool hizo la compra más cara de su historia: los detalles del negocio millonario con Independiente por Nicolás Vallejo

En Uruguay, en cambio, el partido solo se podrá ver en vivo a través de Dsports.

Temas:

Nacional Flamengo básquetbol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

El templo del básquetbol de Peñarol: el Palacio Cr. Gaston Guelfi
PEÑAROL

Peñarol refuerza su estructura deportiva en básquetbol con un impactante nombre que llega directo desde Nacional

Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul
COPA INTERCONTINENTAL

Flamengo vs Pyramids, por el pase a la final Intercontinental ante PSG; mirá cuándo juegan y dónde ver a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul
GOAT TOUR

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul

Gino Santilli
FÚTBOLX100

Gino Santilli, el mejor golero de Fútbolx100 a Referí: "Es un honor y un orgullo porque hubo un gran nivel de goleros este año"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos